Premier Mateusz Morawiecki specjalnie dla „Super Expressu”: Nasze rządy opłacają się Polakom

Szanowni Państwo!

Na Prawo i Sprawiedliwość można zawsze liczyć. Zbudowaliśmy naszą politykę na wiarygodności i wrażliwości społecznej. Nasze rządy opłacają się Polakom. I tak będzie dalej. Prezes Jarosław Kaczyński wyznaczył kurs naszej polityki na następne lata. Po pierwsze, od przyszłego roku 500 plus zamieni się w 800 plus. Program, który jest wsparciem dla każdej polskiej rodziny, nie tylko będzie kontynuowany, ale zostanie wzmocniony. Polskę stać na 800 plus tylko dlatego, że ma rząd, który potrafi zarządzać finansami publicznymi. Mimo pandemii, kryzysu i wojny, budżet jest dwa razy większy niż w czasach PO. Przegoniliśmy mafie VAT-owskie, więc mamy pieniądze na wspieranie polskich rodzin.

Po drugie, wprowadzimy darmowe leki dla wszystkich seniorów od 65. roku życia. Z leków za darmo skorzystają też dzieci i młodzież. Bo nie ma nic cenniejszego niż zdrowie.

Po trzecie, po polskich autostradach już wkrótce będziemy jeździć za darmo. Zniesiemy opłaty za autostrady państwowe już od 1 lipca. Chcemy, by już w następnym roku każda autostrada – czy to państwowa czy prywatna – była dostępna bezpłatnie dla wszystkich Polaków.

Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że jest partią na dobre i złe czasy. Ochroniliśmy Polaków w czasie kryzysu, dziś pokazujemy plany na wyjście z kryzysu. I dalej realizujemy obietnice, które złożyliśmy. Właśnie zagwarantowaliśmy stałą wypłatę 14. emerytury. Od teraz seniorzy nie muszą już się martwić. 14–tka, tak jak 13–tka, będzie wypłacana każdego roku.

Jak mówimy, tak robimy. Nasze plany przekuwamy w działanie. A kolejne odsłony planu Prawa i Sprawiedliwości i kolejne dobre propozycje dla Polaków dopiero przed nami.

Chcemy wygrać najbliższe wybory. Po to, żeby 500 plus wzrosło do poziomu 800 zł, a nie zmalało do zera. Po to, żeby dalej podnosić emerytury, a nie wiek emerytalny. Po to, żeby już nigdy żaden obywatel nie usłyszał od rządu, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Chcemy je wygrać, by Polacy nadal mieli rząd, na który mogą liczyć.

Premier Mateusz Morawiecki

