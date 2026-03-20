Premier Izraela wskazuje na drastyczne rozwiązanie w Iranie. Nie ma litości

Netanjahu uważa, że mimo sukcesów powietrznych, interwencja lądowa jest niezbędna do obalenia irańskiego reżimu.

Donald Trump kategorycznie odrzuca wysłanie wojsk lądowych, co pogłębia rozbieżności między nim a Netanjahu.

Czy Izrael samodzielnie przeprowadzi operację lądową, czy też Waszyngton utrzyma swoje ostrożne podejście?

Dlaczego Netanjahu widzi konieczność interwencji lądowej?

Według doniesień "The Telegraph", Netanjahu ocenia, że wspólne działania militarne Stanów Zjednoczonych i Izraela doprowadziły Islamską Republikę do "najsłabszego punktu" w jej 47-letniej historii. Mimo "znaczących sukcesów w działaniach powietrznych", premier Izraela uważa, że komponent lądowy jest niezbędny do ostatecznego zlikwidowania reżimu. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów dotyczących potencjalnego przebiegu takiej operacji, co potęguje spekulacje na temat dalszych kroków.

NSA uznał małżeństwo jednopłciowe. PiS zapowiada walkę w Trybunale Konstytucyjnym!

Trump odrzuca możliwość wysłania wojsk lądowych

Stanowisko Netanjahu kontrastuje z jasną deklaracją Donalda Trumpa. Prezydent USA, zapytany o ewentualną operację lądową w Iranie, stanowczo oświadczył: "Nie, nigdzie nie wysyłam wojsk". Chociaż Trump początkowo wyrażał przekonanie, że zmiana reżimu byłaby "najlepszą rzeczą, jaka mogłaby się wydarzyć", później złagodził swoje stanowisko, sugerując, że irańscy duchowni prawdopodobnie utrzymają władzę.

Pogłębiający się rozdźwięk między Trumpem a Netanjahu

Rozbieżności między Trumpem a Netanjahu stały się szczególnie widoczne po izraelskich atakach na irańskie złoże gazu South Pars. Szef amerykańskiego wywiadu otwarcie przyznał, że cele jego agencji różnią się od tych realizowanych przez izraelskiego odpowiednika. Pod naciskiem Waszyngtonu, Netanjahu zadeklarował "wstrzymanie przyszłych ataków", jednocześnie przyznając, że Izrael "działał samodzielnie" podczas środowego ataku. Ta sytuacja ujawnia rosnące napięcia i brak jednolitej wizji wśród kluczowych sojuszników.

Co czeka Iran?

Konsekwencje ewentualnej interwencji lądowej w Iranie mogą być dalekosiężne dla stabilności całego regionu i świata. Sprzeczne opinie przywódców Izraela i USA stwarzają niepewność co do przyszłych działań. Czy wezwanie Netanjahu do operacji lądowej zyska poparcie, czy też Waszyngton utrzyma swoje ostrożniejsze podejście? Odpowiedź na to pytanie będzie kluczowa dla dalszego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Poniżej galeria zdjęć: Bliski Wschód w ogniu: Te zdjęcia pokazują skalę zagrożenia po atakach Iranu i Izraela

29

MOCNE! Tomczyk: Prezydent Nawrocki napluł w twarz żołnierzom. "Przeprosiny nie wystarczą"| Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.