Premier chce się rozstać z trzema ministrami. Ekspert: Jasny sygnał dla Polski 2050

Roszady mają nastąpić przed wakacjami. Jak informuje RMF FM, będzie to „mała rekonstrukcja”, pierwsza po dużej rekonstrukcji rządu z lipca 2025 r. Celem zmian jest poprawa notowań resortów, które nie cieszą się najlepszą opinią. Co istotne, nie są zagrożone stanowiska minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej‑Nałęcz (56 l.) oraz ministry klimatu Pauliny Hennig‑Kloski (49 l.), choć ta odeszła z Polski 2050 i założyła klub Centrum.

Ze stanowiskiem pożegna się jednak inna przedstawicielka Polski 2050 – ministra kultury Marta Cienkowska. Powód? Jej parta po rozpadzie nie zasługuje już na trzy resorty, a ministrem kultury zostać ma polityk KO, prawdopodobnie wiceminister Maciej Wróbel (43 l.). Niepewna swojej przyszłości jest także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska‑Grenda, choć premier może mieć trudność ze znalezieniem następcy ze względu na sytuację finansową w ochronie zdrowia. Dymisja może objąć również ministrę edukacji Barbarę Nowacką, którą premier uznał za mało stanowczą.

– Zmiana na stanowisku ministra kultury przy przejęciu resortu przez Koalicję Obywatelską jest pewnym sygnałem dla Polski 2050 i oznacza jej osłabienie. Co do ministerstwa zdrowia, to jest to najgorsze ministerstwo, „gorące krzesło” pełne konfliktów, dlatego sensowne byłoby znalezienie na to miejsce osoby, która ma kompetencje merytoryczne i zaplecze polityczne. Z kolei Barbara Nowacka jest osobą najbardziej rozpoznawalną i dbającą o PR, choć wzbudza kontrowersje, co przy edukacji jest zwykle normą. Patrząc na te plany, można planowane zmiany nazwać stosunkowo małą rekonstrukcją, która nie dotyczy kluczowych resortów. Żeby mieć jednak pełen obraz sytuacji, powinniśmy wiedzieć kto kogo zastępuje. Bez takich informacji temat rekonstrukcji jest niełatwy do analizowania - mówi dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego i autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory".

