Po okresie ciszy Szymon Hołownia zabrał głos w ważnej sprawie.

Na platformie X zwrócił się z nią do swojego następcy.

W ironicznym wpisie do Włodzimierza Czarzastego zawarł apel.

Były Marszałek Sejmu i lider Polski 2050, Szymon Hołownia, wykorzystał platformę X, aby odnieść się do najnowszej inicjatywy legislacyjnej jednego z koalicjantów. Lewica zapowiedziała złożenie projektu ustawy, którego celem jest wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających Polskę przed wyjściem z Unii Europejskiej. Reakcja Hołowni była natychmiastowa i zabarwiona wyraźną ironią. - Słyszałem, że do Sejmu ma trafić projekt Lewicy utrudniający ewentualny Polexit. Włodek, mój serdeczny druhu, zadbaj tylko o to, żebyście wyposażyli go w fufajkę i szalik – napisał polityk, zwracając się bezpośrednio do Włodzimierza Czarzastego, który zgodnie z umową koalicyjną przejął po nim funkcję marszałka Sejmu.

Metafora ciepłego odzienia nie była przypadkowa. Hołownia w dalszej części wpisu wyjaśnił, że identyczna inicjatywa jego ugrupowania od dawna nie może doczekać się procedowania. - Projekt, który w tej sprawie złożyliśmy w Sejmie wraz z posłami Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego od dokładnie roku chłodzi się bowiem w zamrażareczce u przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. I co? I nic – podkreślił z goryczą.

- Skoro byliśmy pytani w referendum, czy chcemy wejść do Unii, chcemy być też w referendum zapytani o zdanie, gdy jakimś politycznym świrom przyjdzie do głowy z niej (zwłaszcza teraz) wyjść. I pokazać im, że w naszym miejscu na świecie – nie można być 'pomiędzy'. A jak się nie jest na Zachodzie, to się jest na Wschodzie – podsumował Hołownia.

Słyszałem, że do Sejmu ma trafić projekt @__Lewica utrudniający ewentualny Polexit. @wlodekczarzasty, mój serdeczny druhu, zadbaj tylko o to, żebyście wyposażyli go w fufajkę i szalik. Nasz projekt w tej sprawie, złożony przeze mnie z posłami @PL_2050 i @nowePSL OD DOKŁADNIE…— Szymon Hołownia (@szymon_holownia) March 19, 2026

