Ppłk Maciej Krakowian z pośmiertnym odznaczeniem

Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, postanowieniem z dnia 4 września 2025 roku podjął decyzję o uhonorowaniu wybitnego pilota, który zginął na służbie. To ważny gest, który ma na celu docenienie poświęcenia i niezwykłych umiejętności lotnika. Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadał pośmiertnie ppłk. pil. Maciejowi Krakowianowi Lotniczy Krzyż Zasługi. Oficjalne uzasadnienie przyznania odznaczenia podkreśla wyjątkowy charakter jego służby. Krzyż został nadany „za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek”. Decyzja ta jest symbolicznym podziękowaniem za lata oddania polskiemu lotnictwu wojskowemu i pasję, która inspirowała wielu.

Katastrofa F-16 w Radomiu: Dlaczego odwołano Air Show?

Nadanie odznaczenia ma swoje źródło w tragicznych wydarzeniach, które wstrząsnęły całą Polską pod koniec sierpnia. Przygotowania do jednej z największych imprez lotniczych w Europie, Air Show 2025 w Radomiu, zostały brutalnie przerwane. 28 sierpnia, w trakcie lotu treningowego, doszło do katastrofy myśliwca F-16 należącego do zespołu Tiger Demo Team Poland. Za sterami maszyny siedział ppłk Maciej Krakowian. Samolot podczas wykonywania skomplikowanej figury akrobacyjnej uderzył w pas startowy. Pilot zginął na miejscu, a siła uderzenia spowodowała ogromne zniszczenia, tworząc kilkusetmetrową wyrwę w płycie lotniska. Do tragicznej katastrofy polskiego myśliwca F-16 doszło 28 sierpnia podczas przygotowań do Air Show 2025 w Radomiu, co doprowadziło do odwołania imprezy. W obliczu tak poważnego wypadku i zniszczeń infrastruktury, organizatorzy podjęli jedyną słuszną decyzję o natychmiastowym odwołaniu całego wydarzenia, na które czekały dziesiątki tysięcy entuzjastów lotnictwa.

Kim był ppłk Maciej „Slab” Krakowian?

Podpułkownik pilot Maciej „Slab” Krakowian był ikoną polskiego lotnictwa wojskowego i jednym z najbardziej cenionych pilotów myśliwców F-16. Służył w prestiżowej 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach i był kluczowym członkiem zespołu akrobacyjnego Tiger Demo Team Poland, który reprezentował Polskę na międzynarodowych pokazach. Jego doświadczenie było imponujące – miał na koncie ponad 1400 godzin nalotu, z czego aż 1200 spędził za sterami F-16. Ppłk Maciej Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16, a jego kunszt zaledwie miesiąc przed śmiercią doceniono prestiżową międzynarodową nagrodą.

W lipcu 2025 roku, podczas słynnych pokazów Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii, otrzymał niezwykle cenne wyróżnienie „As the Crow Flies Trophy”. Nagroda ta jest przyznawana przez społeczność obserwatorów FRIAT dla absolutnie najlepszego pokazu lotniczego, co świadczy o jego światowej klasie i mistrzostwie w pilotażu. Jego tragiczna śmierć jest niepowetowaną stratą dla Sił Powietrznych i całego środowiska lotniczego.

