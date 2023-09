i Autor: Marcin Wziontek Express Kamili Biedrzyckiej z Magdaleną Biejat

przyszła pani senator?

Pozbyła się auta i przesiadła na rower? Przeglądamy oświadczenie majątkowe Magdaleny Biejat

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się już 15 października. Posłanka partii Razem Magdalena Biejat nie kandyduje w tym roku do Sejmu. Pakt senacki opozycji wybrał ją jako kandydatkę do Senatu w okręgu warszawskim. Jak wiadomo, wszyscy posłowie i senatorowie zobowiązani są co roku do publicznego przedstawiania swoich oświadczeń majątkowych. Kandydatka do Senatu w wyborach 2023 opublikowała jakiś czas temu swoje oświadczenie. Co kryje oświadczenie majątkowe Magdaleny Bielat? Ile zarabia polityczka i ile udało jej się zaoszczędzić pieniędzy? Czy posiada własny samochód?