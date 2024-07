Poważne problemy Kaczyńskiego. Straci immunitet?

Jarosław Kaczyński 10 dnia miesiąca pojawia się pod pomnikiem smoleńskim na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie składa wieniec. Od kilku miesięcy dochodzi tam do awantur ze względu na to, że grupa aktywistów umieszcza tam swój wieniec z podpisem: - Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski - taki podpis jest umieszczany na tabliczce przy wieńcu.

W artykule przypomniano, że "10 lipca politycy PiS, jak co miesiąc, pojawili się pod pomnikiem smoleńskim na pl. Piłsudskiego, by oddać hołd ofiarom katastrofy". "Nie można wykluczyć, że ten ostatni będzie ścigany za wykroczenie i nie byłby to pierwszy taki przypadek" - dodano. "Rzeczpospolita" ustaliła, że w Sejmie są już aż cztery wnioski o uchylenie immunitetów politykom PiS z powodu wydarzeń podczas miesięcznic. Podczas jednej z miesięcznic, Jarosław Kaczyński był upominany przez policjantów, aby nie niszczył wieńca, gdyż jest to zabronione prawem. Prezes PiS, bronił się, mówiąc, że to jest interwencja poselska. - Nie jest zabronione. To jest interwencja poselska. A pan chce właśnie, żeby na grób pana ojca czy dziadka nakładano takie napisy? Żarty sobie robicie? Zabronione prawem to jest? Chuliganeria tutaj może to robić - grzmiał polityk. Po zmówieniu modlitwy "Ojcze nasz" politycy Prawa i Sprawiedliwości podeszli do policjantów i poprosili o podanie swoich personaliów.

Zgodnie z prawem o uchyleniu immunitetu decyduje Sejm. Kolejne posiedzenie parlamentu odbędzie się 23, 24, 25 i 26 lipca.