Poważne kłopoty Zbigniewa Ziobry! To może się źle skończyć

Szef MS Adam Bodnar w zawiadomieniu do PKW wskazuje na potencjalne nieprawidłowości związane z klipem Ziobry z września ubiegłego roku. Ówczesny minister sprawiedliwości zapowiadał w nim zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa. – W innych krajach rośnie przestępczość. Polska musi pozostać bezpieczna. To przestępcy mają się bać, a nie uczciwi ludzie – zapowiadał w filmie Zbigniew Ziobro, wieszcząc tym samym surowsze kary za najcięższe przestępstwa: zabójstwa, gwałty, pedofilię, czy krzywdzenie dzieci.

Zdaniem Adama Bodnara w 30 sekundowym filmie reklamowym większość czasu zajmuje jednak narracja prowadzona osobiście przez Zbigniewa Ziobrę. – Swoim głosem, a także z uwidocznieniem wizerunku przekazuje warstwę narracyjną kampanii. Sama narracja prowadzona jest w licznie mnogiej „my” – pisał Bodnar w piśmie, adresowanym do szefowej KBW Magdaleny Pietrzak.

Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że ówczesne Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie kampanii wyborczej przed emisją spotu z udziałem b. szefa MS Zbigniewa Ziobry zamówiło opinię prawną, dotyczącą oceny warunków prowadzenia akcji informacyjnej w kontekście ograniczeń prawnych, związanych z kampanią. Według portalu Ministerstwo Sprawiedliwości miało otrzymać jasne ostrzeżenie w tej sprawie.

Suwerenna Polska dementuje jednak te doniesienia, uznając je za kłamliwe. – Kampania informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości z jesieni 2023 r., dotycząca zaostrzenia Kodeksu karnego, nie złamała prawa wyborczego. Opublikowany spot spełniał wszystkie zalecenia wskazane w opinii prawnej, zamówionej przez Ministerstwo jeszcze przed jego wyprodukowaniem – poinformowała Suwerenna Polska na portalu „X”.

– Spot nie nawoływał do głosowania na żadnego kandydata, nie wskazywał komitetu wyborczego, nie podawał informacji o liście wyborczej i miejscu na liście, haseł wyborczych ani logotypów partii lub komitetów wyborczych. Natomiast w treści spotu podano kluczowe zmiany i ich powody, odesłano też do szczegółowych danych. A w akcji informacyjnej wziął udział Minister Sprawiedliwości, co w pełni opinia dopuszczała – wskazano.

– Spot Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowany w okresie kampanii wyborczej w 2023 roku łamał prawo wyborcze. Ziobro zamówił opinię która to potwierdziła. Mimo to spot wypuścił. PKW nie powinna już mieć wątpliwości – komentuje sprawę Dariusz Joński z KO.