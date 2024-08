i Autor: PAP

Mocne uderzenie!

Adam Bodnar straci mandat?! Groźny ruch Marcina Romanowskiego

AZ 16:12

Marcin Romanowski po nieudanej próbie jego aresztowania – przechodzi do ofensywy! Poseł Suwerennej Polski skierował do marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wniosek o wygaszenie mandatu Adama Bodnara. Pełnomocnik polityka twierdzi, że Prokurator Generalny dążył do "natychmiastowego pozbawienia wolności swojego oponenta politycznego". Z kolei sam Romanowski pisze w sieci o "recydywie Bodnara". Romanowski chce odwetu?!