Potężna kara finansowa dla Łukasza Mejzy! Co przeskrobał?

Łukasz Mejza był mocno zaangażowany w prowadzenie kampanii wyborczej w Zielonej Górze, gdzie startował z list PiS-u. Polityk najwyraźniej wierzył w moc plakatów ze swoim wizerunkiem. Jak się okazało, część z nich została umieszczona w nielegalnych miejscach.

- Pamiętacie w nocy z 11 na 12 października kiedy plakaty wyborcze zaśmieciły dużą cześć miasta. Mówiłem, że nie ma na to zgody i nie będzie tolerancji dla takich skandalicznych ekscesów. Wszystko zostało zdjęte i policzone, jest decyzja o karze, wynosi ona ponad 78 500 zł. Jest to już decyzja prawomocna. Oznacza to, iż cała procedura została zakończona – poinformował w poście na Facebooku prezydent miasta.

Janusz Kubicki od razu miał nakazać Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Straży Miejskiej i Wydziałowi Zarządzania Drogami usunięcie plakatów wyborczych, które zniknęły z przestrzeni publicznej jeszcze tego samego dnia.

- Łącznie było to 1187 reklam w postaci billboardów informacyjnych o wymiarach 1 m x 0,7 m oraz 13 banerów informacyjnych o wymiarach 1 m x 3 m. Czemu wymiar jest ważny i ilość? Od tego zależy wysokość kary za wykorzystanie terenów miasta bez pozwolenia. Zgodnie z uchwały Rady Miasta z 21 stycznia 2020 roku oraz 30 listopada 2021 roku, wyliczono karę pieniężną wynoszącą ok. 78 500. zł. Mam nadzieję, że to ostatnia tego typu nieprzyjemna sytuacja w Zielonej Górze – czytamy w poście. Prezydent Zielonej Góry podkreślił, że decyzja jest ostateczna i niebawem rozpocznie się egzekucja administracyjna.

To nie koniec kłopotów Łukasza Mejzy. Zielonogórska prokuratura okręgowa wszczęła własne śledztwo w sprawie oświadczenia majątkowego posła. – Dotyczy braku mieszkania w oświadczeniu majątkowy posła – mówi prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej. Jak wynika z wcześniejszych zeznań posła Mejzy, miał mieszkanie o powierzchni 59 mkw. Wycenił je wtedy na pół miliona złotych. Teraz mieszkanie zniknęło.Nieprawidłowości dotyczące zeznania majątkowego Mejzy bada prokuratura.

W naszej galerii możesz zobaczyć chwilę zaprzysiężenia Łukasza Mejzy na posła:

