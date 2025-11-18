Zobacz jak Polacy ocenili Szymona Hołownię jako marszałka Sejmu. Mamy wyniki zaskakującego sondażu

Po dwóch latach na jednym z najbardziej prestiżowych stanowisk w polskiej polityce Szymon Hołownia (49 l.) robi krok w tył. Lider Polski 2050 nie zostaje jednak z niczym, wczoraj został wybrany wicemarszałkiem Sejmu. I nie jest to jedyna dobra wiadomość dla Hołowni. Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE” wynika, że większość Polaków dobrze ocenia jego pracę na stanowisku marszałka.

Wyniósł z Sejmu zamrażarkę

- Hołownia po pierwsze otworzył Sejm, usunął barierki, które strzegły dostępu do sejmu przez poprzednich osiem lat- mówi nam Michał Gramatyka (54 l.) z Polski 2050. Wiceminister cyfryzacji dodaje, że Szymon Hołownia zlikwidował niesławną sejmową zamrażarkę. - Za czasów Hołowni w Sejmie przeczytano 38 projektów ustaw firmowanych przez opozycję. Za czasów poprzedniej kadencji w ciągu czterech lat takich projektów było tylko osiem. Najważniejsze bodaj dla mnie z nowości, które wprowadził Hołownia, to konsultacje społeczne. Każdy Polak, każda Polka po weryfikacji profilem zaufanym może wypowiedzieć się na temat dowolnej ustawy poselskiej, prezydenckiej, senackiej, niestety ciągle nie rządowej – wylicza wiceminister cyfryzacji. Z sondażu wynika, że 53% Polaków podziela pozytywną ocenę pracy byłego już marszałka Sejmu. 30% krytycznie patrzy na dwa lata Szymona Hołowni na czele izby, a 17% nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Czarzasty chce być marszałkiem spokoju

Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej po dwóch latach doszło do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Za wyborem Włodzimierza Czarzastego (65 l.) głosowało 236 posłów, czyli z nielicznymi wyjątkami cała koalicja rządząca. Posłowie PiS wyszli z sali kiedy wicepremier Krzysztof Gawkowski (45 l.) rekomendował kandydata lewicy. - Będę marszałkiem spokoju, rozsądku i dystansu. Zanim podejmę decyzję najpierw 56 razy pomyślę – mówił Czarzasty już po głosowaniu.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 15-17.11.2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków.

