Zobacz jak Polacy ocenili Szymona Hołownię jako marszałka Sejmu. Mamy wyniki zaskakującego sondażu

Szymon Hołownia, po dwóch latach na stanowisku Marszałka Sejmu, obejmuje nową funkcję wicemarszałka.

Większość Polaków pozytywnie ocenia jego dotychczasową pracę, chwaląc m.in. otwarcie Sejmu i wprowadzenie konsultacji społecznych.

Jakie konkretne zmiany wprowadzone przez Hołownię zyskały największe uznanie i co to oznacza dla jego przyszłości w polskiej polityce?

Wyniósł z Sejmu zamrażarkę

- Hołownia po pierwsze otworzył Sejm, usunął barierki, które strzegły dostępu do sejmu przez poprzednich osiem lat- mówi nam Michał Gramatyka (54 l.) z Polski 2050. Wiceminister cyfryzacji dodaje, że Szymon Hołownia zlikwidował niesławną sejmową zamrażarkę. - Za czasów Hołowni w Sejmie przeczytano 38 projektów ustaw firmowanych przez opozycję. Za czasów poprzedniej kadencji w ciągu czterech lat takich projektów było tylko osiem. Najważniejsze bodaj dla mnie z nowości, które wprowadził Hołownia, to konsultacje społeczne. Każdy Polak, każda Polka po weryfikacji profilem zaufanym może wypowiedzieć się na temat dowolnej ustawy poselskiej, prezydenckiej, senackiej, niestety ciągle nie rządowej – wylicza wiceminister cyfryzacji. Z sondażu wynika, że 53% Polaków podziela pozytywną ocenę pracy byłego już marszałka Sejmu. 30% krytycznie patrzy na dwa lata Szymona Hołowni na czele izby, a 17% nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Czarzasty chce być marszałkiem spokoju

Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej po dwóch latach doszło do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Za wyborem Włodzimierza Czarzastego (65 l.) głosowało 236 posłów, czyli z nielicznymi wyjątkami cała koalicja rządząca. Posłowie PiS wyszli z sali kiedy wicepremier Krzysztof Gawkowski (45 l.) rekomendował kandydata lewicy. - Będę marszałkiem spokoju, rozsądku i dystansu. Zanim podejmę decyzję najpierw 56 razy pomyślę – mówił Czarzasty już po głosowaniu.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 15-17.11.2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków.

