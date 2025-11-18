Szef MSZ podjął decyzję. Zbigniew Ziobro bez paszportu dyplomatycznego!

Radosław Sikorski unieważnił paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry na wniosek Prokuratury Krajowej.

Decyzja ta ma związek z 26 zarzutami postawionymi byłemu ministrowi sprawiedliwości, dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura Krajowa domaga się trzymiesięcznego aresztu dla Ziobry, który przebywa za granicą.

Jakie konsekwencje będzie miało to unieważnienie i czy Zbigniew Ziobro wróci do kraju, by stawić czoła zarzutom?

Sikorski unieważnia paszport dyplomatyczny Ziobry

We wtorek opinia publiczna poznała decyzję szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który – jak przekazał w mediach społecznościowych – uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej. „Na wniosek Prokuratury Krajowej unieważniłem paszport dyplomatyczny Zbigniewa Z.” – poinformował na platformie X wicepremier i minister spraw zagranicznych.

Krok ten ma związek z intensyfikacją działań organów ścigania wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa domaga się jego tymczasowego aresztowania, argumentując to poważnym charakterem przedstawionych zarzutów.

Zarzuty wobec byłego ministra sprawiedliwości

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa trafił wniosek o trzymiesięczny areszt dla Ziobry. Śledczy sformułowali wobec niego 26 zarzutów, które dotyczą nadużyć związanych z prowadzeniem działań kontrolnych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. To jedno z najgłośniejszych postępowań dotyczących funkcjonowania resortu w czasach, gdy kierował nim były prokurator generalny.

Pobyt Ziobry za granicą i pytania o jego powrót

Tydzień wcześniej sam Ziobro twierdził, że przebywa w Budapeszcie, jednak nie określił jednoznacznie swoich planów. Nie potwierdził, czy zamierza starać się o azyl polityczny na Węgrzech, ani czy planuje powrót do kraju, by stawić się przed organami ścigania.

POSPIESZALSKI OSKARŻA: TO ONI DEMOLUJĄ BEZPIECZEŃSTWO POLSKI! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.