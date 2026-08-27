Poszukiwania Romanowskiego rozpoczęte. Rutkowski jest w Nadniestrzu!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-27 5:15

26 sierpnia po południu z lotniska Chopina w Warszawie wyleciał do Kiszyniowa detektyw Krzysztof Rutkowski (66 l.). Powód? Chęć odnalezienia poszukiwanego listem gończym byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

  • Detektyw Krzysztof Rutkowski poleciał do Kiszyniowa, by rozpocząć poszukiwania Marcina Romanowskiego, który może ukrywać się w Naddniestrzu lub innym państwie regionu.
  • Rutkowski prowadzi śledztwo dziennikarskie i zapowiada przekazanie ustaleń organom ścigania, oferując jednocześnie 10 tys. dolarów nagrody za wskazanie miejsca pobytu polityka.
  • Biuro Rutkowskiego przypomina, że ma na koncie wcześniejsze głośne ujęcia przestępców w Europie.

Pościg za b. wiceministrem

Niedawno informowaliśmy, że znany detektyw zamierza ustalić, gdzie przebywa polityk, którego nie potrafił namierzyć polski wymiar sprawiedliwości. W środę zastaliśmy Krzysztofa Rutkowskiego na lotnisku w Warszawie. – Lecę do stolicy Mołdawii, skąd współpracownicy zabiorą mnie samochodem do Naddniestrza. Tam rozpoczniemy poszukiwania ściganego – powiedział „Super Expressowi”.

Ścigany za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości Marcin Romanowski może przebywać w kontrolowanej przez Rosję enklawie. – Sprawdzimy, na ile doniesienia o byłym wiceministrze są prawdziwe – dodaje Rutkowski, choć podkreśla, że wysyłanie przez Romanowskiego do polskiego sądu listu z Naddniestrza mogło być sposobem na zmylenie tropu i polityk może znajdować się w innym państwie. – Były węgierski premier miał dobre relacje z władzami Słowacji, dlatego uważamy ten trop za prawdopodobny. Może też przebywać w Mołdawii, co również sprawdzimy – tłumaczy detektyw i podkreśla, że poszukiwania będą zgodne z literą prawa. – Prowadzę śledztwo dziennikarskie, ponieważ mam legitymację portalu śledczego Patriot24.net. Nasze ustalenia przekażemy organom ścigania – dodaje.

Nagroda za informację o miejscu pobytu

Aby zwiększyć szanse wykrycia ukrywającego się polityka, detektyw ufundował nagrodę. – Oferuję 10 tys. dolarów osobie, która wskaże konkretne miejsce jego pobytu. Informator może liczyć na anonimowość – podkreśla.

Jeśli ktoś ma informacje na temat miejsca pobytu polityka PiS, powinien przekazać je na telefon alarmowy Biura Rutkowski: +48 600 007 007.

Biuro detektywistyczne Rutkowskiego w przeszłości ujęło w Budapeszcie „Jędrzeja”, cyngla „Ośmiornicy Łódzkiej”, w czeskim Cieszynie pomogło schwytać zabójcę notariuszki z Oświęcimia, a w Wielkiej Brytanii namierzyło Piotra K., kibica z Krakowa, oskarżonego o zabójstwo.

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KRZYSZTOF RUTKOWSKI
MARCIN ROMANOWSKI