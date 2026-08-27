Marian Banaś obłowił się na odchodne z NIK. Kwota robi wrażenie

W 2024 i w I połowie 2026 prezesi NIK nie dostali żadnych nagród ani dodatków, bo zwyczajowo nie przysługują one osobom na tym stanowisku.

W 2025 roku Marian Banaś otrzymał łącznie 391 tys. zł dodatkowych świadczeń, w tym nagrodę uznaniową, odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop.

Pracownicy NIK otrzymali ponad 22 mln zł nagród w 2025 roku, a średnie kwoty różniły się znacząco między stanowiskami: kierownictwo 58 tys. zł, dyrektorzy 37 tys. zł, pozostali pracownicy 11,5 tys. zł.

Odprawa Prezesa NIK

- Czy w latach 2024, 2025 oraz w I połowie 2026 roku wypłacono jakiekolwiek nagrody finansowe, premie, odprawy, ekwiwalenty lub dodatki uznaniowe Prezesowi NIK? - zapytaliśmy bezpośrednio w instytucji. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że zwyczajowo osoby zajmujące to stanowisko nie otrzymują takowych. Zarówno w 2024, jak i 2026 roku prezesi NIK nie otrzymali żadnych nagród ani dodatków.

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Inaczej sytuacja wyglądała jednak w 2025 roku. Wówczas w sierpniu Mariusz Haładyj (48 l.) zastąpił Mariana Banasia na stanowisku prezesa. Tymczasem NIK przyznało, że suma wszystkich dodatkowych świadczeń dla prezesa wyniosła łącznie 391 tys. zł. Jednocześnie podkreślono, że nowy prezes nie dostał żadnych nagród i dodatków, tak więc cała gigantyczna kwota musiała zatem przypaść Banasiowi. Złożyła się na nią m.in. nagroda uznaniowa (44 tys. zł), odprawa emerytalna (ok. 133 tys. zł,), czy też ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (80 tys. zł).

Pracownicy Izby są regularnie doceniani

A jak wyglądają wypłaty dla pracowników NIK? W 2025 r. suma wypłaconych dla nich nagród wyniosła ponad 22 mln zł (trafiły do 1 593 osób). W pierwszej połowie 2026 roku wypłacono im już prawie 5 mln zł, a na drugą połowę roku zabezpieczono kolejne 4,5 mln zł.

Średnie kwoty nagród pokazują wyraźne różnice między grupami stanowisk. W 2025 roku ścisłe kierownictwo (wiceprezesi i dyrektor generalny NIK) otrzymało średnio po 58 442 zł na osobę, dyrektorzy i wicedyrektorzy po 37 425 zł, a pozostali pracownicy (kontrolerzy i administracja) po 11 540 zł.

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