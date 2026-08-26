Nowacka kontra biskupi! „Chcą, żeby młodzież była bezbronna!”

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-26 5:29

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało do resortu edukacji o przywrócenie dwóch lekcji religii tygodniowo i wycofanie się z obowiązku uczęszczania dzieci na edukację zdrowotną. - Uderzenia biskupów w edukację zdrowotną pachną Braunem – tak Barbara Nowacka (51 l.) skomentowała apel hierarchów.

Minister edukacji Barbara Nowacka w kraciastej marynarce. O sporze z biskupami przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS Barbara Nowacka, ministra edukacji, w białej koszuli i marynarce w kratę, podczas spotkania dotyczącego edukacji zdrowotnej. O zmianach i obowiązkowych zajęciach przeczytasz na portalu Poradnik Zdrowie.
  • MEN ogranicza lekcje religii do jednej godziny tygodniowo i przenosi je na początek lub koniec dnia, a jednocześnie wprowadza obowiązkową edukację zdrowotną.
  • Episkopat protestuje, twierdząc, że religii odbiera się rangę i że edukacja zdrowotna narusza prawa rodziców w kwestiach wychowania seksualnego.
  • Barbara Nowacka odpowiada, że biskupi „szukają awantury” i sugeruje, że ich sprzeciw wobec edukacji zdrowotnej oznacza niechęć do uczenia młodzieży o bezpieczeństwie, zdrowiu i ochronie przed przemocą.

Biskupi chcą więcej religii w szkole

Od września rusza kolejny rok szkolny, w którym lekcje religii będą odbywały się raz w tygodniu (kiedyś były dwie) – przed rozpoczęciem obowiązkowych zajęć przewidzianych dla uczniów danego dnia, albo bezpośrednio po ich zakończeniu. Szkoła może odstąpić od tej zasady i lekcje religii mogą odbywać się w ciągu dnia wyłącznie wtedy, gdy uczestniczy w nich cała klasa. Dodatkowo od teraz edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa.

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Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu „Młody człowiek zasługuje na więcej” wyraziło sprzeciw wobec zmian wprowadzanych przez MEN. Biskupi apelują o przywrócenie właściwej rangi religii, przypominając, że jest to konstytucyjne prawo uczniów i rodziców. Ponadto hierarchowie z niepokojem przyjęli obowiązkowy charakter edukacji zdrowotnej, gdyż „pomijane jest prawo rodziców do wychowania dzieci w sferze seksualnej”.

Mocna reakcja szefowej MEN

Do stanowiska biskupów odniosła się Barbara Nowacka w TVN24. – Biskupi, jak co roku przed 1 września, próbują wywołać awanturę – stwierdziła. – Czemu atakują edukację zdrowotną? Zależy im na tym, żeby młodzież nie wiedziała, jak bronić się przed złym dotykiem? Zależy, żeby młodzież nie wiedziała, jak dbać o swoje zdrowie, jak się szczepić? – powiedziała minister edukacji. 

Joanna Kluzik-Rostkowska
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BARBARA NOWACKA