Posłowie w Sejmie gratulują Jackowi Protasiewiczowi zaręczyn z 22-letnią Darią!

W życiu Jacka Protasiewicza (57 l.) ostatnio duże zmiany. Po burzy politycznej, którą wywołała działalność polityka w mediach społecznościowych, przyszedł czas na nieco radości i spokoju. Protasiewicz podzielił się już swoimi planami na Majówkę, ze swoją ukochaną 22-letnią Darią, z którą w niedługim czasie planuje szczęśliwe pożycie małżeńskie. O życzenia i komentarze do tego radosnego wydarzenia w życiu Jacka Protasiewicza pytaliśmy polityków w Sejmie.

-Ja mam 32 lata małżeństwa, więc mam więcej stażu małżeńskiego niż ta młoda pani ma lat – deklaruje były minister rolnictwa Robert Telus (PiS).

-Czy powinien się tym chwalić? Chyba nie. Ja mam 32 lata małżeństwa, jedną żonę, kochaną rodzinę – i o tym chcę powiedzieć. A jego (Jacka Protasiewicza – red.) decyzję, to są jego decyzję i chyba nawet trudno jest mi to skomentować, czy pochwalić, czy pogratulować, czy zazdrościć, czy współczuć. Każdemu życzę szczęścia, dlatego panu Protasiewiczowi też życzę szczęścia, ale takiego, które będzie dla niego prawdziwym szczęściem na zawsze, a nie chwilowym – dodaje polityk.

Poseł Patryk Jaskulski (PO) zwraca uwagę na nadmierne epatowanie swoją miłością w mediach społecznościowych, przez byłego wicewojewodę dolnośląskiego.

-Serce nie sługa i myślę, że każdy ma prawo do miłości, ale ten taki trochę nadmierny ekshibicjonizm ze strony pana Jacka Protasiewicza może być męczący dla opinii publicznej i myślę, że na końcu też nie będzie sprzyjał tej intymnej relacji w której znalazł się pan Jacek Protasiewicz. Jeżeli to jest prawdziwa miłość, to parze życzę udanego pożycia małżeńskiego i wszystkiego dobrego. Nie mi jest oceniać różnicę wieku, bo miłość odnajduje się w różnym wieku, jeżeli ona oczywiście jest szczera, to życzę wszystkiego najlepszego tej parze - mówi nam poseł.

Z niego większym optymizmem do tej nowiny podchodzi poseł Adrian Witczak (PO):

-Zaręczyny to zawsze bardzo miła wiadomość, bo to świadczy o uczuciu i miłości, więc przyjąłem to bardzo miło. Czy różnica wieku nie będzie przeszkodą? Ja myślę, że nie, ale o to trzeba by spytać zakochanych, a nie mnie. Oczywiście składam gratulacje i życzę wszystkiego najlepszego – stwierdza.

Przeszkód na drodze do szczęśliwego pożycia małżeńskiego nie widzi za to poseł Marcin Józefaciuk (PO):

-Wiek nie ma żadnego znaczenia, jeżeli obydwoje są zadowoleni. A są dorośli, więc jak najbardziej życzę im powodzenia na – być może już niedługo – nowej ścieżce życia. Jak najbardziej wierzę, że miłość wygra i ja trzymam za nich kciuki. Składam im gratulację, to jest bardzo pozytywna sytuacja. Ja jestem singlem z wyboru, pan Protasiewicz postanowił nie być singlem z wyboru, więc będę zawsze wspierał pozytywne uczucia – kwituje polityk.