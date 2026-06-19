Posłowie-rentierzy. Kto zarabia miliony na nieruchomościach?

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-06-19 5:15

W polskim parlamencie nie brakuje osób z ogromnym zmysłem biznesowym. Dla wielu posłów i posłanek mandaty parlamentarne to zaledwie dodatek do potężnych majątków ulokowanych w budynkach, mieszkaniach i gruntach. Rekordziści posiadają po kilkanaście nieruchomości, które co roku generują setki tysięcy, a nawet miliony złotych zysku z wynajmu.

Joanna Lichocka, Andrzej Gut-Mostowy i Jerzy Meysztowicz, trzej wpływowi politycy, których majątki i dochody z nieruchomości przedstawiamy na naszym portalu. Zdjęcie ilustruje temat posłów-rentierów i ich biznesowego zmysłu.
Autor: Art Service, Paweł Dąbrowski/Super Express, Pawel Murzyn/ East News

Top 5 parlamentarnych potentatów nieruchomości

1. Andrzej Gut-Mostowy (PiS) – „Król Podhala”Absolutny lider zestawienia. Zakopiański przedsiębiorca i hotelarz zgromadził w nieruchomościach majątek szacowany na blisko 77–80 mln zł. W swoim oświadczeniu wykazuje m.in.:

  • Dom o powierzchni 340 mkw. (wart 2,5 mln zł),
  • Mieszkanie o wielkości 108 mkw. (wyceniane na 1,5 mln zł),
  • 10 innych nieruchomości komercyjnych i gruntowych – wartość dwóch najdroższych z nich opiewa odpowiednio na 28 mln zł i 20 mln zł.
  • Polityk posiada również cenne udziały w słynnym zakopiańskim hotelu „Sabała”.

Sam wynajem tych obiektów przyniósł mu w zeszłym roku imponujący przychód w wysokości 3,39 mln zł.

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2. Jerzy Meysztowicz (KO) – Kamienice i luksus w KrakowieKrakowski poseł dysponuje portfelem nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 9,5 mln zł (wartość rynkowa samych udziałów i praw może być znacznie wyższa). Kluczowe punkty jego oświadczenia majątkowego to:

  • Luksusowe mieszkanie o powierzchni aż 260 mkw., wyceniane na 5,6 mln zł (stanowiące własność w ramach udziałów w kamienicy),
  • Udziały w dwóch innych kamienicach o wartości odpowiednio 5,5 mln zł oraz 1,9 mln zł,
  • Udział w domu wielorodzinnym oszacowany na 1,49 mln zł.

W 2025 roku z tytułu najmu tych lokali poseł uzyskał blisko 287 tys. zł. Co ciekawe, jego oświadczenie zdobią też inne dobra luksusowe: antyczne meble, rodowe srebra oraz kolekcja zegarków marek Rolex i Patek Philippe.

3. Joanna Lichocka (PiS) – Stabilny zysk z mieszkań

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości stawia na tradycyjny bezpieczny kapitał. W jej oświadczeniu znajdziemy trzy mieszkania oraz kilka działek, których łączna wartość sięga kilku milionów złotych. Najem tych lokali mieszkalnych zasilił jej budżet kwotą około 290 tys. zł w skali roku, co czyni ją jedną z najskuteczniejszych rentierek w klubie parlamentarnym swojej partii.

Rentierzy ponad podziałami

4. Robert Kropiwnicki (KO) – Hurtowy właściciel lokaliWiceminister aktywów państwowych słynie z posiadania bardzo rozproszonego portfela. Zamiast jednej wielkiej rezydencji, poseł postawił na systematyczne skupowanie mniejszych lokali. Kropiwnicki ma w posiadaniu:

  • Główny apartament o powierzchni 100 mkw. (wart 550 tys. zł),
  • 11 mniejszych mieszkań inwestycyjnych o metrażach od 34 do 86 mkw., których łączna wartość wynosi ponad 3,7 mln zł,
  • Garaż (30 tys. zł) oraz grunty o powierzchni ponad 4 ha (450 tys. zł).

Łącznie z najmu tylu lokali parlamentarzysta uzyskał w 2025 roku 179,4 tys. zł dochodu netto.

5. Małgorzata Niemczyk (KO) – Majątek w cieniu sądowej batalii

Była wybitna reprezentantka Polski w siatkówce (mistrzyni Europy z 2003 roku) również zarządza pokaźnym portfelem. Posiada 10 mieszkań (największe z nich liczy 143 mkw.) o całkowitej wartości około 4,8 mln zł oraz dwa lokale niemieszkalne. Z wynajmu posłanka generuje rocznie około 200 tys. zł (w poprzednich latach wpisywała przychody na poziomie ok. 175 tys. zł).

Warto wiedzieć: Wokół majątku posłanki narosły kontrowersje medialne – jak wynika z doniesień prasowych, aż 8 z jej 10 mieszkań jest obecnie przedmiotem skomplikowanego i wieloletniego procesu sądowego (podział majątku z byłym mężem).

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