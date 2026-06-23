Posłowie PiS opuścili obrady Sejmu dla słodkiej przyjemności [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-06-23 5:15

Upał sprawił, że wielu z nas szuka sposobu na ochłodzenie organizmu. Fotoreporter „Super Expressu” zauważył, jak trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości: Grzegorz Puda (44 l.), Paweł Jabłoński (40 l.) i Szymon Szynkowski vel Sęk (44 l.) opuściło na chwilę gmach Sejmu i udało się na lody.

Letnia odskocznia od sejmowej rutyny

Pierwsza połowa czerwca nie rozpieszczała Polaków, przynosząc ze sobą głównie chłód, zachmurzenie i deszczową aurę. Wszystko zmieniło się jednak wraz z nadejściem kalendarzowego lata. Do kraju gwałtownie nadciągnęła fala zwrotnikowych upałów, a słupki rtęci regularnie zaczęły przekraczać granicę 30 stopni Celsjusza. Taki nagły skok temperatur zmusił wszystkich do poszukiwania natychmiastowego ochłodzenia.

Podczas gdy jedni wybierają klimatyzowane pomieszczenia lub zimne napoje, sprawdzonym i wyjątkowo przyjemnym sposobem na walkę z polskim tropikiem pozostają tradycyjne lody. Na dokładnie taki sam pomysł wpadli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy postanowili zrobić sobie krótką przerwę w obowiązkach.

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Poselska misja na Plac na Rozdrożu

W trakcie jednego z ostatnich, wyjątkowo gorących posiedzeń Sejmu, posłowie Grzegorz Puda, Paweł Jabłoński oraz Szymon Szynkowski vel Sęk postanowili na moment opuścić salę plenarną. Politycy udali się na krótki spacer w kierunku pobliskiego Placu na Rozdrożu – miejsca dobrze znanego warszawiakom z popularnych punktów gastronomicznych.

To właśnie tam parlamentarzyści zaserwowali sobie chwilę wytchnienia w postaci zimnej przekąski. Choć praca w parlamencie wymaga pełnego skupienia, chwila oderwania się od politycznych sporów na rzecz rzemieślniczych lodów okazała się strzałem w dziesiątkę. Szerokie uśmiechy oraz ożywiona dyskusja w drodze powrotnej jasno wskazywały na to, że chłodny deser wyjątkowo im smakował, a krótka regeneracja pozwoliła im z nową energią wrócić do sejmowych ław.

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SZYMON SZYNKOWSKI VEL SĘK
GRZEGORZ PUDA