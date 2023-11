Posłowie PiS nie poprą rządu Morawieckiego?! Sensacyjne plotki z Sejmu

no, no... nie pogadasz!

PiS walczy o większość dla rządu Mateusza Morawieckiego

Gdy Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na premiera, ogromna większość polityków była przekonana, że to rząd na dwa tygodnie. Opozycja zgodnie twierdzi, że szef rządu ze swoimi ministrami nie mają szansy uzyskać wotum zaufania. Część posłów PiS jednak uważa, że nie wszystko jeszcze stracone. - To się jeszcze okaże, kupa czasu przed nami, jestem przekonany, że są parlamentarzyści - również poza PiS - którzy wierzą w program, który przedstawiamy - mówił nam Michał Moskal, czyli prawa ręka prezesa Jarosława Kaczyńskiego. - Jestem przekonany, że program, który prezentował premier Morawiecki, to program, który łączy - dodał. O deklaracjach poparcia ze strony opozycji jednak na razie nic nie słuchać. To i tak nic. W Sejmie pojawiły się bowiem sensacyjne plotki mówiące o tym, że rządu Mateusza Morawieckiego nie poprze nawet część posłów PiS!

Posłowie PiS nie poprą rządu Mateusza Morawieckiego?! Marek Sawicki ujawnia, co słyszał

Marek Sawicki w rozmowie z "Super Expressem" kolejny raz potwierdził, że rządu nowego-starego premiera nie poprze. Wypowiedział się także na temat rzekomych rozmów o budowaniu większości. - Mateusz Morawiecki musi zacząć rozmawiać, a on wszystkim mówi, że rozmawia, a nie znalazłem jeszcze nikogo w Sejmie spoza PiS, z kim by rozmawiał. Mało tego, niektórzy z PiS mówią, że nawet z nimi nie rozmawia na temat poparcia tego rządu - zdradził marszałek senior. Na naszą uwagę, że posłowie PiS chyba z automatu poprą rząd Mateusza Morawieckiego, Marek Sawicki odparł bardzo zaskakująco. - No nie, co niektórzy mają wątpliwości, więc nie wiadomo - stwierdził tajemniczo polityk PSL.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z zaprzysiężenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego