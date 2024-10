Posłowie PiS jadą na Dolny Śląsk na kontrolę. Pokłosie wykrytej przez telewizję afery

GITD wyjaśnia aferę

Po samej zapowiedzi emisji programu w TV Rpublika Główny Inspektorat Transportu Drogowego wysłał do inspektorów wiadomość, w której polecił zawieszenie uczestnictwa w komisjach egzaminacyjnych poza strukturami ITD. Według autora reportażu, Daniel Woźniak, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego został odsunięty od obowiązków służbowych. GITD wszczęła zaś postępowanie wyjaśniające udział Woźniaka w szkoleniach i egzaminach ADR.

Według TV Republika, Daniel Woźniak wciąż pozostaje na stanowisku. Informować miał o tym były Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, który zorganizował wraz z posłami PiS Agnieszką Soin i Rafałem Weberem konferencję. Politycy zapowiedzieli na niej kontrolę poselską w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Poseł pod wpływem szarpał się z policją? Hołownia: To już nawet nie jest ułańska fantazja

Posłowie zapowiadają kontrolę

- W przyszłym tygodniu rozpoczniemy kontrolę poselską m.in. w Urzędzie Wojewódzkim i sprawdzimy, czy wojewoda zgodził się na to, żeby inspektor, który jest mu podległy, Inspektor Transportu Drogowego mógł wykonywać inne czynności - powiedziała na Agnieszka Soin.

- Jako poseł z Dolnego Śląska pragnę poinformować, że w przyszłym tygodniu rozpoczniemy kontrolę poselską m. in. w Urzędzie Wojewódzkim i sprawdzimy, czy wojewoda zgodził się na to, żeby inspektor, który jest mu podległy, Inspektor Transportu Drogowego mógł wykonywać inne czynności. Również będziemy sprawdzać, ile tych osób zostało przeegzaminowanych przez tę osobę, z jaką skutecznością zdania egzaminu w porównaniu do innych ośrodków – powiedziała Agnieszka Soin.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.