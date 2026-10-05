Posłowie i senatorowie obowiązkowo pójdą w kamasze?! "Mówimy: sprawdzamy"

Czy posłowie i senatorowie pójdą w kamasze?

Rozwój Plus złożyło w Sejmie projekt dotyczący obowiązkowego szkolenia dla nich przeznaczonego.

Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk zdradzili, jak miałoby to wyglądać.

W poniedziałek 5 października 2026 roku Mateusz Morawieckiprzedstawił w Sejmie projekt swojego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Głównym punktem tej inicjatywy jest propozycja wprowadzenia obowiązkowego szkolenia wojskowego dla wszystkich posłów i senatorów, którzy nie ukończyli 60. roku życia. Były premier podkreślił, że ten pomysł jest niezwykle potrzebny w obecnych czasach. - Nasza formacja polityczna jako pierwsza wskazała na konieczność wprowadzenia szkolenia wojskowego przeprowadzonego dla wszystkich obywateli - przekonywał.

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Europoseł Michał Dworczyk przedstawił szczegóły propozycji. - Projekt zakłada dwie zasadnicze zmiany: 1.Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich posłów obu płci (w tym do PE) i senatorów do 60 roku życia. Szkolenie trwa do 58 dni i składa się z dwóch części – teoretycznej na Akademii Sztuki Wojennej 30 dni i praktycznej – poligonowej – 28 dni. Każdy może wziąć służbę zastępczą (np. sektor medyczny) – wnioski w tej sprawie składa się do Marszałka Sejmu lub Senatu. 2.Możliwość służby posłów (w tym do PE) i senatorów w WOT (na wzór Gwardii Narodowej w USA) - napisał na platformie X. Jak podkreślił, "Polska potrzebuje powszechnego szkolenia obronnego oraz szerokich i dobrze przygotowanych rezerw osobowych. Stowarzyszenie Rozwój Plus mówiło o tym jako pierwsze, bo trzeba mówić o tym co słuszne, nawet jeśli jest przy okazji trudne".

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- Klasa polityczna powinna dawać przykład i służyć interesowi publicznemu, również w tym przypadku. Dzisiaj, gdy sytuacja w naszym otoczeniu pogarsza się, wydajemy na zbrojenia kolejne miliardy, a poparcie dla przywrócenia obowiązkowego szkolenia wojskowego rośnie, parlamentarzyści powinni przejść dodatkowe szkolenie. Powinno ono obejmować intensywny kurs obronny przygotowany przez Akademię Sztuki Wojennej i przeszkolenie wojskowe, podobne do tego obecnie prowadzonego w ramach DZSW – przekonywał. - Pozwoli ono nie tylko na lepszej jakości politykę obronną, której dzisiaj potrzebujemy. Będzie również stanowić dowód tego, że ludzie, którzy chcą pełnić mandat przedstawicielski, są naprawdę gotowi do wypełniania konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny – dodał.

Tak jak zapowiadaliśmy, dziś składamy do Sejmu RP projekt ustawy dotyczący obowiązkowego szkolenia wojskowego parlamentarzystów. I mówimy klasie politycznej: sprawdzamy! Projekt zakłada dwie zasadnicze zmiany: 1.Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich posłów obu płci (w tym do PE) i senatorów do 60 roku życia. Szkolenie trwa do 58 dni i składa się z dwóch części – teoretycznej na Akademii Sztuki Wojennej 30 dni i praktycznej - poligonowej – 28 dni. Każdy może wziąć służbę zastępczą (np. sektor medyczny) – wnioski w tej sprawie składa się do Marszałka Sejmu lub Senatu. https://t.co/3pK9dC87z1żliwość służby posłów (w tym do PE) i senatorów w WOT (na wzór Gwardii Narodowej w USA). Polska potrzebuje powszechnego szkolenia obronnego oraz szerokich i dobrze przygotowanych rezerw osobowych. Stowarzyszenie @RozwojPlus mówiło o tym jako pierwsze, bo trzeba mówić o tym co słuszne, nawet jeśli jest przy okazji trudne. Klasa polityczna powinna dawać przykład i służyć interesowi publicznemu, również w tym przypadku. Dzisiaj, gdy sytuacja w naszym otoczeniu pogarsza się, wydajemy na zbrojenia kolejne miliardy, a poparcie dla przywrócenia obowiązkowego szkolenia wojskowego rośnie, parlamentarzyści powinni przejść dodatkowe szkolenie. Powinno ono obejmować intensywny kurs obronny przygotowany przez Akademię Sztuki Wojennej i przeszkolenie wojskowe, podobne do tego obecnie prowadzonego w ramach DZSW. Pozwoli ono nie tylko na lepszej jakości politykę obronną, której dzisiaj potrzebujemy. Będzie również stanowić dowód tego, że ludzie, którzy chcą pełnić mandat przedstawicielski, są naprawdę gotowi do wypełniania konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny.— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) October 5, 2026

Sonda Czy zamierzasz przejść szkolenie wojskowe na wypadek wybuchu wojny? Tak, jak tylko będą takie szkolenia dostępne. Jeszcze nie wiem. Nie, to nie dla mnie.

Galeria poniżej: Morawiecki gościem na weselu

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