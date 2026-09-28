Posłanka PiS odpaliła na konferencji: „Ch z tą Polską wschodnią”

Posłanka PiS Anna Krupka wywołała burzę, ostro atakując rząd Donalda Tuska podczas konferencji w województwie świętokrzyskim.

Centralnym punktem jej wystąpienia były fundusze na bezpieczeństwo oraz rzekome zaniedbania Polski wschodniej, w tym regionu świętokrzyskiego.

Odkryj, jakie dosadne słowa padły pod adresem obecnej władzy i co oznaczają dla strategicznych inwestycji wschodniej części kraju.

Spór dotyczy pieniędzy na bezpieczeństwo i inwestycje obronne. Polska ma otrzymać z unijnego programu SAFE 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Środki mają finansować m.in. Tarczę Wschód, systemy antydronowe, obronę przeciwlotniczą oraz modernizację infrastruktury ważnej dla wojska.

W poniedziałek do sprawy odniosła się Anna Krupka. Podczas konferencji PiS w województwie świętokrzyskim posłanka przekonywała, że jej region został potraktowany niesprawiedliwie przy podziale środków. Krytykując rząd Donalda Tuska, sięgnęła również po wyjątkowo mocne sformułowania.

W pewnym momencie Krupka przywołała słowa, które przypisała byłemu ministrowi Włodzimierzowi Karpińskiemu. To właśnie wtedy padł cytat o „Polsce wschodniej”.

– Dzisiaj widzimy, że Donald Tusk wraca do swojej starej, sprawdzonej koncepcji, którą wyraził były minister w jego rządzie Włodzimierz Karpiński. Powiem skrótem, z grzeczności. Ta koncepcja była wyrażona w słowach - ch z tą Polską wschodnią – mówiła Krupka.

Poszło o pieniądze dla regionu

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Polityczka następnie odniosła się do województwa świętokrzyskiego. Przekonywała, że region został niesprawiedliwie potraktowany przy podziale środków związanych z bezpieczeństwem.

– Dzisiaj jesteśmy tutaj, by zaprotestować i sprzeciwić się krzywdzącemu podziałowi środków w nowej perspektywie przez ten nieudolny rząd, bandę Tuska, który jest odwrócony plecami do mieszkańców województwa świętokrzyskiego – stwierdziła.

W tle sporu jest program SAFE. Polska ma otrzymać z niego ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł na projekty związane z obronnością. Rząd wskazuje jednocześnie, że na liście miejsc i zakładów objętych inwestycjami znajduje się m.in. MESKO w Skarżysku-Kamiennej. We wrześniu podpisano również umowę dotyczącą dostaw zestawów Piorun produkowanych przez tę spółkę.

Poniżej galeria zdjęć: Anna Krupka: Kariera polityczna w obiektywie. Sejm, rząd, władze PiS

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