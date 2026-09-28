Zawrzało między Czarnkiem a Horałą! Poszło o wybory w Krakowie

Michał Drewnicki z PiS zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w Krakowie, uzyskując 17,5% głosów, co uniemożliwiło mu udział w drugiej turze.

Przemysław Czarnek (PiS) pogratulował Drewnickiemu "dobrego wyniku" i podkreślił potencjał zjednoczonej prawicy, podczas gdy Marcin Horała (Rozwój Plus) nazwał ten rezultat "totalną katastrofą" dla opozycyjnej centroprawicy, wskazując na brak konkurencji prawicowej dla PiS w Krakowie.

Debata wokół wyniku Drewnickiego uwypukliła kwestię jedności prawicy i jej zdolności do mobilizacji elektoratu, z Horałą sugerującym, że brak alternatywy dla PiS w opozycji może prowadzić do drugiej kadencji obecnego rządu.

W przeprowadzonych w niedzielę wyborach na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, uplasował się na trzeciej pozycji. Uzyskał poparcie na poziomie 17,5 procent głosów, co uniemożliwiło mu udział w drugiej turze, zaplanowanej na 11 października.

Komentarz Przemysława Czarnka

Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, skomentował rezultaty wyborcze za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na platformie X zamieścił wpis, w którym złożył gratulacje.

- Gratulacje dla Michała Drewnickiego za świetną kampanię w Krakowie i dobry wynik! - napisał. - Warto pomyśleć, ile można byłoby osiągnąć gdyby prawica była zjednoczona - dodał.

Krytyka Marcina Horały

Wypowiedź Przemysława Czarnka spotkała się z ostrą reakcją posła Marcina Horały z ugrupowania Rozwój Plus. Udostępniając wpis Czarnka, Horała skrytykował jego interpretację.

- Poniżej we wpisie Przemysława Czarnka klasyczny przykład wyparcia rzeczywistości - stwierdził. - Otóż w Krakowie prawica była "zjednoczona" - kandydat PiS nie miał konkurencji ze strony kandydatów Rozwój Plus i Konfederacji - dodał.

Horała ocenił, że sytuacja w Krakowie była dla PiS wyjątkowo korzystna, ponieważ Konfederacja nie zdołała zebrać wystarczającej liczby podpisów, a partia Rozwój Plus powstała zbyt późno, by wystawić własnego kandydata. Oceniając wynik krakowski, poseł Horała nie krył rozczarowania.

- Efekt - 17.5 proc., najgorszy wynik PiS w pierwszej turze w Krakowie od kilkunastu lat. Jeżeli to miałby być wynik całej opozycyjnej centroprawicy - totalna katastrofa i druga kadencja Tuska jak w banku - ocenił.

Zwrócił uwagę na istnienie w Polsce znaczącej grupy elektoratu, która nie popiera ani Prawa i Sprawiedliwości, ani Koalicji Obywatelskiej. Według Horały, postrzeganie partii Jarosława Kaczyńskiego jako jedynej alternatywy dla obecnego rządu może skutkować absencją tych wyborców lub ich ostatecznym poparciem dla obecnej władzy.

- Absolutnie jedyną szansą na zmianę rządu jest dotarcie do tych ludzi z przekazem - to, że chcesz głosować przeciw Tuskowi nie oznacza automatycznie, że jesteś zmuszony głosować na PiS. Są też inne opcje np. Rozwój Plus - podsumował.

Do wypowiedzi Marcina Horały odniósł się europoseł PiS, Tobiasz Bocheński.

- Wyparcie rzeczywistości to być wicemarszałkiem wybranym przez Giertycha, Czarzastego i Zembaczyńskiego, a opowiadać, że będzie się ich rozliczało - napisał.

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