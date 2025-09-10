Posłanka PiS apeluje o powrót waloryzacji kwotowo-procentowej. Dwa lata temu emerytury wzrosły o 250 zł

93 zł brutto podwyżki

Przyszłoroczna podwyżka rent i emerytur jest przedmiotem intensywnych dyskusji. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, świadczenia mają wzrosnąć o 4,9 proc. Jeśli to założenie wejdzie ostatecznie w życie, minimalna emerytura zwiększy się z 1878,91 zł do 1971,96 zł brutto, czyli zaledwie o 93,05 zł. Jeśli ktoś ma emeryturę wysokości 2500 zł, jego podwyżka wyniesie nieco więcej - 122,5 zł. To niewielka zmiana, która nie satysfakcjonuje wielu seniorów.

Apel szefowej Związku Emerytów i Rencistów do rządu i posłów: Podnieście waloryzację emerytur!

– Gdy w 2015 roku objęliśmy władzę, znaleźliśmy dodatkowe środki na wsparcie seniorów. Wprowadziliśmy 13. i 14. emeryturę oraz waloryzację kwotowo-procentową, która realnie poprawiła sytuację najuboższych emerytów – przypomina posłanka PiS Joanna Borowiak. I krytykuje obecny rząd za niespełnienie obietnicy, że „to, co dane, nie będzie zabrane”.

Koalicja nie kontynuuje polityki PiS

– Rząd obiecywał kontynuację naszych programów, ale rzeczywistość pokazuje co innego. Widać, że łatwo składać obietnice, trudniej je realizować – zauważa. Zdaniem Borowiak, waloryzacja kwotowo-procentowa jest sprawiedliwsza, ponieważ zapewnia osobom pobierającym najniższe świadczenia emerytalne godziwą podwyżkę, a nie jedynie minimalny wzrost wynikający z procentowej waloryzacji. - W 2023 roku, dzięki tej metodzie zastosowanej przez rząd PiS, najniższe emerytury wzrosły o 250 zł brutto, co stanowiło realne wsparcie dla seniorów – podsumowuje Joanna Borowiak.

Rzeczywiście, dwa lata temu podwyżką rent i emerytur była kwotowo-procentowa. Wskaźnik waloryzacji wyniósł wówczas 14,8 proc. (z powodu wysokiej inflacji w 2022 r.), a rząd PiS zdecydował o przyznaniu najuboższym emerytom podwyżki równej waloryzacji procentowej, która przysługiwała osobom z wyższymi świadczeniami. Była to jedna z najwyższych podwyżek w historii polskiego systemu emerytalnego. Trzeba jednak pamiętać, że rok 2023 był rokiem wyborczym, zatem politycy chętnie podnosili świadczenia i nie zwracali zbytniej uwagi na stan finansów publicznych.

