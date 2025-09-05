Apel do rządu i posłów: Podnieście waloryzację emerytur!

2025-09-05

Rząd zapisał w budżecie na 2026 rok wskaźnik waloryzacji emerytur na poziomie 4,9 proc., co oznacza wzrost świadczenia minimalnego z 1878,91 zł do 1971,96 zł brutto. – To niewiele wobec rosnących kosztów życia. Apelujemy o zmianę mechanizmu waloryzacji, gdyż płace rosną szybciej niż emerytury – mówi dr Elżbieta Ostrowska, szefowa Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.

  • Waloryzacja emerytur ma wynieść 4,9 proc. w 2024 r.
  • Szefowa Związku Emerytów i Rencistów apeluje o przyjęcie wyższego wskaźnika.
  • Poseł PiS Bolesław Piecha uważa, że pomysł jest warto rozważania.

Niska waloryzacja świadczeń w 2026 r.

Wskaźnik waloryzacji opiera się na prognozowanej inflacji emeryckiej (3,3 proc.) oraz 20 proc. prognozowanego realnego wzrostu płac (8 proc.), co daje 1,6 punktu proc. Choć zgodnie z przepisami rząd może uwzględnić większy udział płac we wskaźniku, czego oczekują seniorzy oraz związki zawodowe.

– Apelujemy o zmianę mechanizmu waloryzacji świadczeń i uwzględnienie 50 proc. wzrostu płac, gdyż emerytury rosną znacznie wolniej niż wynagrodzenia – tłumaczy dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.

Według szacunków „Super Expressu” w takim wariancie (50 proc. wskaźnika wzrostu płac, który powinien wynieść w tym roku 8 proc., to 4 proc.) wskaźnik waloryzacji wyniósłby 7,3 proc., a w efekcie emerytura minimalna wzrosłaby do 2015 zł brutto. Różnica w porównaniu z obecną propozycją rządu to ok. 43 zł miesięcznie brutto, czyli 25–30 zł netto. Oczywiście wyższe emerytury wzrosłyby jeszcze bardziej.

Dla polityków emerytalne kokosy, a dla seniorów ochłapy! Zobacz, kto dostaje z ZUS 30 tys. zł!

Poseł opozycji popiera wyższy wskaźnik

Uważam, że pomysł jest wart rozważanie, szczególnie, że nie wiemy jeszcze, czy dojdzie do zamrożenia cen energii elektrycznej przed końcem roku. Sytuacja seniorów może być trudna i każda forma wsparcia będzie przydatna – mówi nam poseł PiS Bolesław Piecha. - Gdyby w ustawie zapisany został wyższy wskaźnik waloryzacji niż 4,9 proc., a minister finansów wykaże, że są na to dodatkowe środki, zagłosowałbym za tym – deklaruje poseł Piecha.

Rządowy szacunek wskaźnika waloryzacji może się ostatecznie zmienić, ponieważ wszystko będzie zależało od wskaźnika inflacji oraz realnego wzrostu płac w gospodarce w całym 2025 r. Dane te poda GUS w lutym 2026 r.

