Posłanka od Zbigniewa Ziobry o nastrojach w partii po tym, gdy pojawiły się smutne wieści o chorobie. Poruszające słowa

Zbigniew Ziobro przeżywa trudny czas. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny walczy z podstępną chorobą. Jak przekazał "Super Expressowi" bliski współpracownik Ziobry, polityk zmaga się z chorobą nowotworową, a po postawieniu diagnozy, lekarze zdecydowali, że konieczne jest natychmiastowe wdrożenie dość radykalnej terapii. Teraz aktywny zwykle polityk musi zdecydowanie zmienić swoje przyzwyczajenie, zostawić polityczne sprawy i poświecić czas swojemu zdrowiu, bo ono jest teraz najważniejsze.

Tymczasem sprawy w partii muszą iść właściwym trybem. Jak przekazała Suwerenna Polska w oficjalnym komunikacie: - Odpowiadając na liczne pytania pragniemy poinformować, że w związku z tymczasową nieobecnością wynikającą z przyczyn zdrowotnych, w najbliższym czasie pracami partii kierować będzie Prezydium, któremu przewodniczyć będzie w zastępstwie Zbigniewa Ziobro - Patryk Jaki.

Sprawa zdrowia Ziobry poruszyła wielu. W rozmowie z "Super Expressem" zmagający się z podobnymi dramatami politycy mówili, co teraz jest najważniejsze. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska trzyma kciuki za polityka, z którym stoczyła niejeden spór. - Pamiętam, że ja też otrzymywałam bardzo dużo dobrej energii, również od politycznych przeciwników. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna - przyznała nam parlamentarzystka. Natomiast w rozmowie z natemat.pl głos zabrała polityczka Suwerennej Polski, Maria Kurowska, która wyznała, jak partia zareagowała na problemy lidera: - Oczekujemy, że wszystko pójdzie dobrze. Że pan prezes wróci do nas. Sama nazywam się ziobrystką, a wiadomo, że Zbigniew Ziobro to twórca i wódz partii. Uważam, że to najlepszy szef. I najlepszy prezes jakiejkolwiek partii. (...) Mam wrażenie, że na nas wszystkich spadło to, jak grom z jasnego nieba, bo nikt nie spodziewa się choroby. Jestem przekonana, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane i pan prezes szybko do nas wróci. O to się modlimy. I tego mu życzymy - powiedziała we wzruszających słowach.

W naszej galerii zobaczycie, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

Oni byli kiedyś posłami w PO i w PiS. Poznajesz ich? 13/15 to marzenie! Pytanie 1 z 15 Oni byli kiedyś posłami w PO i w PiS. Poznajesz ich? Kto jest na zdjęciu: Janusz Palikot Edward Siarka Andrzej Olechowski Dalej