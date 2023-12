Suwerenna Polska zabrała głos ws. doniesień na temat Ziobry. Jest komunikat

Rabin skomentował zachowanie Grzegorza Brauna. Dzwonią do niego Polacy

Od kilku dni pojawiają się przejmujące doniesienia na temat Zbigniewa Ziobry. Szef Suwerennej Polski od dłuższego czasu nie był widziany publicznie, nie udzielał wywiadów. Media zauważyły, że nie był on obecny w Sejmie w czasie wygłaszania expose przez premiera Mateusza Morawieckiego, ani w czasie expose Donalda Tuska. Pojawiły się pogłoski, że nieobecność Ziobry wynika ze spraw zdrowotnych. W końcu plotki na temat nieobecności Zbigniewa Ziobry postanowiła oficjalnie uciąć Suwerenna Polska. Komunikat pojawił się na platformie X: - Odpowiadając na liczne pytania pragniemy poinformować, że w związku z tymczasową nieobecnością wynikającą z przyczyn zdrowotnych, w najbliższym czasie pracami partii kierować będzie Prezydium, któremu przewodniczyć będzie w zastępstwie Zbigniewa Ziobro, Patryk Jaki - napisano. Dodano, też: - Naszemu Prezesowi życzymy dużo sił i jak najszybszego powrotu do zdrowia. Prosimy o uszanowanie prawa do prywatności Prezesa oraz jego rodziny w czasie rekonwalescencji.

Przypomnijmy, że w Sejmie X kadencji Suwerenna Polska ma 18 posłów, ma też dwóch europosłów i senatora. Parlamentarzyści tej formacji weszli do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

