W Sejmie ostro walczy ze Zbigniewem Ziobro, teraz trzyma za niego kciuki: "W szpitalu jest człowiek, a nie polityk"

"Super express" dotarł do szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Były minister zdrowia i prezes Suwerennej Polski walczy z podstępną chorobą nowotworową. Niestety z podobnymi problemami zmagają się tysiące Polaków. Jedną z takich osób jest Katarzyna Piekarska, która straciła przez raka bliskich, ale jej samej udało się wyjść ze zdrowotnych opresji obronną ręką.

Teraz posłanka Koalicji Obywatelskiej kieruje ciepłe myśli w stronę politycznego konkurenta. Katarzyna Piekarska podkreśla, że negatywnie ocenia działalność polityczną Zbigniewa Ziobry, ale w tej chwili absolutnie odkłada takie sprawy na bok, bo jak podkreśla, w szpitalu nie leży już polityk, ale pacjent i człowiek. - Życzę panu posłowi, naprawdę szczerze, dużo zdrowia. W tej walce ważna jest psychika i wiara w to, że uda się pokonać tego strasznego smoka. Życzę mu żeby miał też wsparcia rodziny i przyjaciół. To niezwykle istotna sprawa - mówi Katarzyna Piekarska. Posłanka dodaje, że kiedy sama była w trudnej sytuacji, odzywało się do niej wielu, niezależnie od tego jakie reprezentowali barwy. - Pamiętam, że ja otrzymywałem bardzo dużo dobrej energii, także od politycznych przeciwników. Oferowali też konkretną pomoc i jestem za to bardzo naprawdę bardzo wdzięczna. - mówi nam wyraźnie wzruszona Piekarska.

