Posłanka Lewicy trafiła do lekarza po incydencie Brauna. Miała problem z oddychaniem

Anita Kucharska-Dziedzic to literaturoznawczyni, nauczycielka akademicka, działaczka społeczna i polityczna oraz doktor nauk humanistycznych, która zasiadała już w poprzedniej kadencji Sejmu. Byłą ona świadkiem wandalizmu na tle religijnym, którego dokonał Grzegorz Braun. Poseł Konfederacji może odpowiadać także za naruszenie nietykalności cielesnej lekarki Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, która oberwała od polityka proszkiem z gaśnicy, gdy próbowała powstrzymać Brauna przez zgaszeniem chanukiji.

Posłanka Lewicy, która była na miejscu zdarzenia, poczuła się źle i trafiła do sejmowego lekarza. - Wydawało się, że PiS przekroczył wszystkie granice. Ale zapomnieliśmy o panu #Braun.ie. Antysemityzm i ksenofobia są śmiertelnie niebezpieczną bronią. Ja dostałam rykoszetem i z problemami z oddychaniem od rozpylonego proszku gaśniczego wylądowałam u sejmowego lekarza - napisała Kucharska-Dziedzic na X (dawny Twitter), wrzucając do sieci także swoje zdjęcie, gdzie widać, że ma założoną kroplówkę.

Czy stan zdrowia posłanki spowoduje, że poseł Konfederacji może usłyszeć także inne zarzuty? Najpierw Sejm musiałby zdecydować o pozbawieniu go immunitetu.

Anita Kucharska-Dziedzic została wybrana do komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Oprócz niej w komisji do Spraw Wyborów Kopertowych zasiądą Waldemar Buda, Przemysław Czarnek, Paweł Jabłoński i Mariusz Krystian z PiS, Magdalena Filiks, Dariusz Joński i Jacek Karnowski z KO, Agnieszka Maria Kłopotek z PSL, Bartosz Rodowicz z Polska 2050 i Witold Tumanowicz z Konfederacji.