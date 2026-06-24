Posłanka KO załatwiła sobie badanie. Emeryt z Siedlec: A ja muszę czekać latami!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Andrzej Woźniak
2026-06-24 5:15

Kolejny przykład wykorzystywania politycznych koneksji w ochronie zdrowia! Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek (64 l.) wykonała specjalistyczne badanie w szpitalu w Żywcu trzy tygodnie od zapisania, zamiast czekać dwa lata. – Ja w przeciwieństwie do posłanki muszę czekać latami w kolejkach. To jest niedopuszczalne! – pomstuje Janusz Tchórzewski (67 l.) z Siedlec.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek w granatowej marynarce podczas wystąpienia w Sejmie, nałożona na nią okrągła fotografia emeryta Janusza Tchórzewskiego z Siedlec. O oburzeniu emeryta na skrócone kolejki polityków przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Radzik Tomasz / Super Express; Andrzej Woźniak / Super Express
  • Posłanka KO Małgorzata Pępek czekała na badanie w Żywcu tylko trzy tygodnie zamiast 23 miesięcy, ponieważ w rejestracji pomogła jej znajoma ze struktur partyjnych.
  • Przypadek ten, obok afery z operacją syna senatora Lenza i salonikiem VIP radnego Kacprzyka w Warszawie, wywołał zapowiedź rządowej kontroli ze strony rzecznika Adama Szłapki.
  • Sprawę ostro skrytykował emeryt z Siedlec, Janusz Tchórzewski, nazywając omijanie wieloletnich kolejek przez polityków niedopuszczalnym skandalem.

Afery z politykami KO i szpitalami

W 2024 r. syn senatora KO Tomasza Lenza (57 l.) miał wykonaną poza kolejkową procedurą operację w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Zabieg przeprowadzili lekarze, którzy w tym czasie mieli dyżury na innych oddziałach. W konsekwencji NFZ nałożył na szpital karę 134 tys. zł, a Donald Tusk (69 l.) wykluczył senatora z KO i z klubu parlamentarnego.

Niedawno cała Polska dowiedziała się, że Dawid Kacprzyk (29 l.), lekarz bez specjalizacji i radny KO, jako koordynator SOR w Warszawskim Szpitalu Południowym zarobił w rok blisko 1,6 mln zł. Dodatkowe oburzenie wywołał wątek samowolnie wykorzystywanego gabinetu jako „saloniku VIP”, w którym politycy KO mieli omijać kolejki.

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Zwykli Polacy czekają w kolejkach

Tymczasem wczoraj portal zero.pl opisał przypadek posłanki Małgorzaty Pępek. Kobieta miała przejść specjalistyczne badania w szpitalu w Żywcu bez kolejki. Czekała na nie zaledwie trzy tygodnie, podczas gdy standardowy czas oczekiwania dla zwykłych pacjentów to ... 23 miesiące! – Zostałam zapisana przez osobę pracującą na oddziale położnictwa, będącą w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Zrobiła mi przysługę, bo z powodu obowiązków zawodowych nie miałam czasu przyjść sama zarejestrować się w szpitalu – oświadczyła posłanka w rozmowie z portalem.

Rzecznik rządu Adam Szłapka (41 l.) zapowiedział precyzyjne wyjaśnienie sprawy. Zwykli Polacy są oburzeni. – To skandal, że politycy i ich rodziny leczą się bez kolejek, nie czekają miesiącami na wizyty u specjalistów i wchodzą do gabinetów kiedy chcą. Czym oni różnią się od nas, przecież my płacimy na ich utrzymanie. Ja w przeciwieństwie do polityków muszę czekać latami w kolejkach. Tak nie powinno być i należy szybko z tym skończyć! – złości się Janusz Tchórzewski, emeryt z Siedlec.

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