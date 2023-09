Posłanka KO siłą zatrzymana przez policję! Tusk komentuje. Co się stało?!

i Autor: EAST NEWS - W polityce oprócz tej codziennej rywalizacji, kłótni czy wręcz nienawiści może się zrodzić piękne uczucie – tak o swoim związku z Kingą Gajewską mówił nam Arkadiusz Myrcha. Młodzi posłowie Platformy Obywatelskiej często pokazywali się razem na konferencjach prasowych, przechadzali się po Sejmie, nagrywali filmiki z komentarzami bieżących wydarzeń. W końcu okazało się, że mają się ku sobie. Ta historia ma szczęśliwy finał, taki, o jakim wielu politycznych zakochanych może pomarzyć. W wakacje posłowie wzięli cichy i kameralny ślub, w gronie jedynie najbliższych osób. Nie afiszują się z uczuciem, chronią prywatność jak mogą. Jedynym widocznym symptomem tej miłości rodem z Wiejskiej jest brzuszek Gajewskiej. Posłanka jest w ciąży i czeka na szczęśliwe rozwiązanie.

Posłanka KO Kinga Gajewska została zatrzymana przez policję i wciągnięta do radiowozu przez policję. Do zdarzenia doszło w Otwocku , gdzie premier Mateusz Morawiecki odbywał spotkanie. Do sprawy odniósł się już lider PO Donald Tusk. CO się wydarzyło?