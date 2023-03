Posłanka KO odpowiada na hejt wobec kredytu 0 procent: pokażcie swoje propozycje, zamiast krytykować nasze

Kredyt 0 procent na mieszkanie

Przewodniczący PO Donald Tusk przedstawił w poniedziałek projekt zakładający kredyt 0 proc. na pierwsze mieszkanie dla osób do 45. roku życia. Kolejnym pomysłem jest dopłata w kwocie 600 zł do najmu mieszkań. Odsetki kredytów miałby refinansować Bank Gospodarstwa Krajowego.

Następnego dnia do tego pomysłu odniósł się lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zrobił to w sposób wskazujący, że rozpoczyna walkę z PO o wyborców, bo raczej nie szuka w osobie Tuska sprzymierzeńca. – "Jeżeli chodzi o postulat, który zgłosił Donald Tusk, to chętnie bym z nim o tym dłużej porozmawiał. Mam poważne wątpliwości" – stwierdził Hołownia. – "Bo znowu może się okazać, że mówimy o programie, który rozwiązuje - bo państwo na tyle stać - problem jakiejś niewielkiej grupy, a brak mieszkań to jest problem pokoleniowy i tu potrzeba zmiany filozofii. Nie tylko doprowadzenia do tego, żeby banki i deweloperzy mieli pieniądze z kolejnych kredytów, ale do tego, żeby państwo - również przez jednostki samorządy terytorialnego - rozwijało system mieszkań na wynajem, dostępnych, tanich" – powiedział szef Polski 2050.

Polska 2050 czeka na szczegóły

Dopytaliśmy o tę sprawę wiceszefową Polski 2050. – Dane ekonomiczne pokazały, że takie pogramy podwyższały ceny mieszkań i ewentualnie kredytów. Nie dość, że kryzys przełożył się na koszty kredytu to jeszcze w tym pomyśle państwo dopłaca odsetki. Czekam na dokładne wyliczenia tego programu, z uwzględnieniem kosztów i skutków, czyli - ilu osobom można w ten sposób pomóc – mówi „Super Expressowi” Paulina Hennig-Kloska.

– Nie chodzi o pomoc dla kilkudziesięciu osób, tylko o to, aby znaleźć rozwiązanie, które rozwiąże problem na pokolenia. My jesteśmy za budową tanich mieszkań na wynajem z zaangażowaniem jednostek samorządu terytorialnego, którym należy pomóc w znalezieniu pieniędzy inwestycyjnych – dodanie posłanka Paulina Hennig-Kloska.

Będzie referendum aborcyjne? Zaskakujący pomysł opozycji. "Rozmowa między wójtem a plebanem"

Pomysł dla młodych i dla gospodarki

Co na to posłanka KO, której bliski jest postulat tanich kredytów dla młodych? – Polacy jako cel życiowy traktują mieszkanie na własność i chcemy wszystkim pracującym stworzyć taką szansę. Proponujemy kredyt, w którym państwo pokrywa odsetki. Przy wysokich stopach procentowych pozwoli to młodym ludziom zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe. Z drugiej strony pobudzona będzie gospodarka, więc poprawi się koniunktura – mówi nam Katarzyna Lubnauer.

Pomysł kredytów 0 procent skrytykowali także politycy lewicy. – Lewica krzyczy, że nasz pomysł jest plagiatem z ich pomysłów, a inni z Lewicy krytykują go. Brak w tym logiki. Pewne jest, że nowy rząd będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest brak mieszkań dla młodych i stagnacja gospodarki. My proponujemy program kredyt 0 procent. Oczekujemy od partnerów z opozycji, że przedstawią teraz własne propozycje, zamiast krytykować nasze – dodaje posłanka KO.

Express Biedrzyckiej - Marcin KIERWIŃSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.