Posłanka Filiks wróciła do pracy po tragicznej śmierci syna. Mówi o trudnych chwilach

11 sierpnia posłanka Magdalena Filiks napisała na Twitterze o spotkaniu z wyborcami, pierwszym od wielu miesięcy. Przyznała, że trudno jej było wrócić do pracy. Dla przypomnienia, na początku 2023 roku posłanka poinformowała o śmierci swojego 15-letniego syna Mikołaja. Do tragicznej śmierci doszło niedługo po tym, jak redaktor Radia Szczecin Tomasz Dukanowski ujawnił publicznie informacje, które zidentyfikowały nastolatka jako ofiarę pedofila Krzysztofa F. Dziennikarz ujawnił informacje z niejawnego postępowania, za co był zresztą szeroko krytykowany.

- Dziś pierwszy raz od bardzo dawna znalazłam się wśród ludzi. Kiedyś to kochałam. Nie czułam ani tamtej siły, ani odwagi, ani nawet motywacji, a mimo to przekonałam kilka osób do włączenia się w kontrolę wyborów. Najtrudniej jest się uśmiechać. Mój Everest... - napisała na Twitterze posłanka.

Posłankę wspierają córki

Magdalena Filiks napisała, że przez dzień w pracy towarzyszyły jej córki bez których "nie wyszłaby z domu". Jak podkreśliła, obie motywują ją do pracy.

W komentarzach pojawiło się wiele słów wsparcia, w tym od wielu innych polityków. Posłanka przyznała jednak, że trudno jest się jej pogodzić z tragicznymi wydarzeniami sprzed kilku miesięcy.

- Nie wyobrażam sobie tego, żeby cokolwiek i kiedykolwiek mogło tę ranę chociaż na chwile "zastrupić". Póki co nie chciałabym chyba aż tak długo się męczyć. Każdy dzień jest koszmarem - napisała na Twitterze Magdalena Filiks.

