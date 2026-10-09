Poseł Telus z delegacją z Opoczna wspierał protestujących przed TK. Nie przybyli z pustymi rękami

Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym trwają od dłuższego czasu. Zebrani chcą pokazać, że są przeciwko potencjalnemu siłowemu przejęciu TK. To akcja środowisk związanych z prawicą, w tym Klubów Gazety Polskiej. Niedawno zgromadzonych odwiedził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a ostatnio zawitał tam poseł PiS Robert Telus. Nie był jednak sam, a z grupą mieszkańców Opoczna.

Jak tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" parlamentarzysta:

- Opocznianie w Warszawie w obronie Konstytucji i naszych wartości! Byliśmy w Warszawie, przed Trybunałem Konstytucyjnym, aby wyrazić nasze wsparcie dla protestujących. Przyjechaliśmy z Delegacją Ziemi Opoczyńskiej, z naszymi tradycjami, kulturą i gościnnością - wyjaśnił. Co warto podkreślić grupa przyjechała ubrana w tradycyjne stroje i nie przybyła z pustymi rękami:

- Częstujemy zalewajką opoczyńską i ciastem drożdżowym, bo chcemy pokazać, że nasze tradycje są żywe i że warto o nie dbać. Opoczyńskie stroje ludowe są symbolem naszych wartości, tożsamości i przywiązania do naszych korzeni. Chcemy pokazać, że zależy nam na niezależnym Trybunale Konstytucyjnym i na tym, aby obecna większość polityczna nie mogła podporządkować sobie wszystkich instytucji państwa.To nasz obywatelski głos w obronie Konstytucji - komentuje Telus.

I jak podkreśla: - Wróćmy do tego, co nasze. Szanujmy nasze korzenie. Brońmy tego, co łączy Polaków. Ziemia Opoczyńska pamięta, Ziemia Opoczyńska jest dumna.

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