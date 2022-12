Poseł Jerzy Bielecki zrzeka się mandatu

Leszek Kowalczyk, radny sejmiku województwa lubelskiego potwierdził w rozmowie z Onetem, że przyjmuje mandat poselski, którego zrzekł się poseł Jerzy Bielecki. Kowalczyk, prywatnie brat wicepremiera Henryka Kowalczyka, nie zna powodów decyzji rezygnacji z mandatu poselskiego przez pochodzącego z Janowa Lubelskiego Jerzego Bieleckiego. — Próbowałem się dowiedzieć, ale nie bardzo był wyrywny, by mi to wyjaśnić. Nie naciskałem — mówi Kowalczyk. Przyszły parlamentarzysta już jutro 29.11. rozpoczyna szkolenie, które ma go przygotować do zasiadania w Sejmie. Czeka jeszcze na formalności, które powinien załatwić wojewoda lubelski Lech Sprawka, który był następny w kolejce do objęcia mandatu, ale zrezygnował uwagi na pełnioną funkcję.

Fucha w państwowej spółce

Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet, Jerzy Bielecki może otrzymać posadę w energetycznej spółce skarbu państwa. Na temat rezygnacji Jerzego Bieleckiego wypowiedziała siew mediach społecznościowych posłanka Platformy Obywatelskiej Marta Wcisło. - "Poseł Jerzy Bielecki z Janowa Lubelskiego zrzekł się mandatu. W nagrodę za 12 wystąpień przez trzy lata dostaje ciepły stołek w Spółce Skarbu Państwa. Bierny, mierny, ale wierny" — napisała na Twitterze posłanka z Lublina.

Poseł Jerzy Bielecki z Janowa Lubelskiego zrzekł się mandatu. W nagrodę za 12 wystąpień przez trzy lata dostaje ciepły stołek w Spółce Skarbu Państwa. Bierny, mierny, ale wierny.— Marta Wcisło (@WcisloMarta) November 28, 2022

