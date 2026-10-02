Poseł PiS porównał działania partii do życia Jezusa! Zdumiewające słowa, "Ludzie nie mają wdzięczności"

Poseł Jerzy Materna, odpowiadając na pytanie o niskie notowania Donalda Trumpa i oceniając dokonania swojej partii, porównał rzekomy brak wdzięczności społeczeństwa do ukrzyżowania Jezusa, co wywołało szerokie komentarze.

Wypowiedź Materny przypomina podobny incydent z kwietnia 2024 roku, kiedy to Donald Trump opublikował grafikę AI przedstawiającą go w sposób nawiązujący do Jezusa uzdrawiającego, co również spotkało się z falą oburzenia i oskarżeniami o bluźnierstwo.

Jerzy Materna to doświadczony polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm RP od 2005 roku (V-X kadencja) oraz były sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Politykom zdarza się popełniać wpadki czy strzelać gafy, jednak mało które słowa zaskakują jak te wypowiadane przez Jerzego Maternę. Podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie mówił między innymi o sukcesach Stanów Zjednoczonych.

- Trump - trzeba się uczyć od niego. Przede wszystkim walczy o swoją ojczyznę i dzisiaj można powiedzieć Ameryka już naprawdę osiąga sukcesy - mówił na nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Odpowiedziała mu Justyna Dobrosz-Oracz, która zauważyła, że Donald Trump osiągnął najniższe notowania w historii prezydentury. Tego, co odpowiedział polityk, nie można było przewidzieć.

- U nas też najlepsze zrobiliśmy rzeczy w ciągu 8 lat i to nie jest do końca tak. Ludzie nie mają wdzięczności. Ja to przyrównam po prostu, bo jestem katolikiem, Jezus robił wspaniałe rzeczy, nauczał uzdrawiał. I co zrobiono na końcu z Nim? Ukrzyżowali Go - powiedział.

To dość odważne słowa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że już wcześniej podobne skojarzenie spotkało z falą krytyki. Warto przypomnieć, że właśnie Donald Trump w kwietniu 2926 roku opublikował w mediach społecznościowych grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której widać, jak w biało-czerwonych szatach dotyka czoła chorego człowieka. Dla wielu osób prezydent USA w ten sposób przedstawił się jako Jezus uzdrawiający cierpiącego, co wywołało wówczas ogromny skandal. Po fali oburzenia i oskarżeniach o bluźnierstwo, pychę oraz obrazę uczuć religijnych m.in. ze strony Sławomira Cenckiewicza, grafika została usunięta.

Kim jest Jerzy Materna?

Ukończył studia z zakresu budownictwa na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze w 1983 roku. Następnie, w latach 1984–1990, pracował jako kierownik budowy. W kolejnych latach zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego oraz prowadził własną działalność gospodarczą. Swoje kwalifikacje poszerzył w 2002 roku, kończąc studia podyplomowe z wyceny nieruchomości.

Jego zaangażowanie w życie publiczne rozpoczęło się od samorządu lokalnego, gdzie przez kilka lat, do 2002 roku, pełnił funkcję radnego miasta Zielona Góra, reprezentując Akcję Wyborczą Solidarność. Od 1993 roku był związany z Porozumieniem Centrum, a następnie z Prawem i Sprawiedliwością. Od 2005 roku nieprzerwanie sprawuje mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, będąc wybieranym na V, VI, VII, VIII, IX i X kadencję.

W administracji rządowej pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w latach 2015–2018. Ponadto, dwukrotnie ubiegał się o mandat posła do Parlamentu Europejskiego – bezskutecznie w 2019 roku, a następnie ponownie startując w wyborach w 2024 roku.

Sonda Czy słowa Jerzego Materny to przesada? Tak Nie Nie wiem

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