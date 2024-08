Poseł PiS o pomyśle Bosaka. Entuzjazmu nie widać

Jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zaproponował we wtorek w Radiu Zet przeprowadzenie prawyborów "na całej prawicy". Zapewnił, że w takim scenariuszu jest gotowy do rywalizacji i jak najlepszego reprezentowania wyborców PiS. Zdaniem Jabłońskiego, propozycja prawyborów ma na celu wzmocnienie pozycji politycznej Konfederacji i samego Krzysztofa Bosaka. "Rozumiem, że różni politycy mniejszych partii takie propozycje czasami składają, bo to może podnieść ich wagę i znaczenie, ale sądzę, że to są raczej próby gry na wzmocnienie Konfederacji, niż jakaś realna propozycja polityczna" - ocenił Jabłoński.

Będą prawybory na prawicy?

"To jest takie wewnętrzne życie Konfederacji, które nawet może być ciekawe, ale mam wrażenie, że oni mają trochę napięć organizacyjnych. Mają jakieś problemy statutowe i dużo ważniejszych kwestii do rozwiązania. To też pokazuje, że ich organizacja przeżywa pewne problemy" - mówił poseł PiS.

W ocenie Jabłońskiego, Konfederacja powinna zacząć od "rozwiązania swoich problemów, a nie od zgłaszania takich wielkich propozycji dla całej sceny politycznej". "Będą musieli panowie i panie usiąść i ustalić, kto jest ich liderem, bo mam wrażenie, że oni sami mają z tym w tej chwili problem" - zaznaczył.

Wieczorny Express - Krzysztof Bosak