Poruszający widok nad Białym Domem. Tak oddali hołd majorowi Krakowianowi

Formacja myśliwców F-16 i F-35 przeleciała nad Białym Domem podczas spotkania prezydentów Polski i USA, co było wyrazem szacunku dla zmarłego mjr. Krakowiana.

Formacja F-16 uformowała szyk z brakującym samolotem, symbolizując stratę polskiego lotnictwa po śmierci mjr. Krakowiana, absolwenta Air Force Academy w Colorado Springs.

Prezydent Trump podkreślił, że przelot miał na celu uczczenie pamięci zmarłego pilota, a prezydent Nawrocki podziękował za ten symboliczny gest.

Mjr Maciej "Slab" Krakowian zginął 28 sierpnia w Radomiu podczas treningu przed Air Show, a wstępne ustalenia wskazują na błąd pilotażowy jako przyczynę katastrofy.

- Ten przelot był w głównej mierze dla uczczenia pamięci waszego wspaniałego pilota, który niedawno zmarł. To była legenda w Polsce – powiedział polityk.

Amerykanin przypomniał również, że mjr Krakowian był absolwentem prestiżowej amerykańskiej uczelni wojskowej Air Force Academy w Colorado Springs.

- To był fantastyczny pilot. Myślę, że ludzie w Polsce są smutni z tego powodu – dodał prezydent USA.

Podziękowania Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki wyraził wdzięczność za ten symboliczny gest.

- Dziękuję prezydentowi Trumpowi za ten gest i potwierdził, że Krakowian był jednym z najlepszych pilotów w Polsce - mówił.

Przeloty nad Białym Domem są rzadkością, ze względu na restrykcje dotyczące przestrzeni powietrznej. Fakt, że do takiego przelotu doszło na początku wizyty prezydenta Nawrockiego, może świadczyć o znaczeniu, jakie Stany Zjednoczone przywiązują do relacji z Polską.

Jak przypomina Fox News, to jednak nie pierwszy raz, kiedy przelot odbywa się podczas wizyty prezydenta Polski w Białym Domu. Podobne wydarzenie miało miejsce w 2019 roku, podczas wizyty ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy.

Śmierć majora Krakowiana

W Radomiu, 28 sierpnia, podczas treningu przed Air Show doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął doświadczony pilot F-16, major Maciej "Slab" Krakowian. Pokazy zostały odwołane, a zespoły lotnicze pozostały na czas śledztwa. Od poniedziałku piloci odlatywali do swoich baz, co przyciągało miłośników lotnictwa. Przy lotnisku pojawiły się znicze i kwiaty ku czci zmarłego pilota. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie, a wstępne ustalenia wskazują na błąd pilotażowy. Dla rodziny zmarłego pilota, który osierocił 4-letnie bliźniaki, zorganizowano zbiórkę pieniędzy.

