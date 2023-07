Porażające słowa byłego szpiega o Putinie. Został mu rok?!

Najemnicy Grupy Wagnera przesuwają się do polskiej granicy. Premier potwierdza

Władimir Putin nie pozwala, by jakiekolwiek informacje na temat jego zdrowia czy innych prywatnych aspektów jego życia przedostały się do opinii publicznej. Nie powstrzymuje to jednak ekspertów od analizowania jego rządów. Jednym z nich jest były szpieg MI6 Christopher Steele, który w latach 2006-2009 w brytyjskim wywiadzie kierował wydziałem rosyjskim.

Według niego Władimir Putin przestanie rządzić w Rosji w ciągu najbliższych 12 miesięcy z powodów „metody żelaznej pięści”, jakie ten stosuje. Wymienia także możliwe scenariusze. Najgorszy dla Zachodu, według Steele’a, byłby ten, w którym przywódca Rosji umiera nagłą śmiercią w skutek zamachu, dokonanego na przykład przez nacjonalistów tajnych służb.

- Polityka Rosji niewiele zmieniłaby się, ale zamach mógłby doprowadzić do powstania reżimu przejściowego, a prezydentem mógłby zostać dowódca rosyjskich sił powietrznych, gen. Siergiej Surowikin – mówił w rozmowie ze Sky News.

Innym możliwym scenariuszem jest powstanie zorganizowane przez szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna lub opozycjonistów kręgu Aleksieja Nawalnego. Według byłego szpiega trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, kto mógłby przejąć władzę przez Władimria Putina, choć możliwości jest wiele.

