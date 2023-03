Porażające informacje o stanie zdrowia Kaczyńskiego! Brat cioteczny szefa PiS komentuje

Długa rekonwalescencja prezesa

Chociaż kampania wyborcza nabiera tempa, Jarosław Kaczyński wciąż nie wraca do swojej aktywności i nie bierze udziału w objazdowych spotkaniach z wyborcami. W planach jest odwiedzenie w sumie 94 partyjnych okręgów. Według doniesień Onetu, w związku z niedyspozycją prezesa PiS, do polskiej polityki wróciła była premier, europosłanka Beata Szydło. - „Rekonwalescencja prezesa Kaczyńskiego - jak twierdzą nasi informatorzy na Nowogrodzkiej - trwa dłużej niż pierwotnie zakładano i jest w zasadzie przesądzone, że do świąt wielkanocnych nie wróci on do swej podróży po Polsce” – czytamy w Onecie.

Onet: prezes PiS przeszedł sepsę

Powodem niedyspozycji polityka jest utrzymujący się ból po operacji kolana. Onet dowiedział się, że jest jeszcze jedna przyczyna opóźnionego powrotu lidera PiS na trasę: znaczne osłabienie organizmu po przejściu przez Jarosława Kaczyńskiego sepsy. Ta ciężka choroba miała wystąpić u niego przed operacją. - „Na szczęście sepsę szybko udało się zdiagnozować, co pozwoliło wdrożyć odpowiednie i skuteczne szpitalne leczenie” – ustalił portal powołując się na bliskiego współpracownika szefa PiS.

Dementi Tomaszewskiego

Informację o przebytej przez Kaczyńskiego chorobie próbowaliśmy potwierdzić u jego brata ciotecznego. - Jarek nie miał żadnej sepsy – zaprzeczył Jan Maria Tomaszewski.

Sepsa (dawniej: posocznica) to specyficzna reakcja organizmu na zakażenie. Nie jest to samodzielna jednostka chorobowa, ale zagrażającą życiu dysfunkcja narządowa w odpowiedzi na zakażenie. Śmiertelność z powodu sepsy jest wciąż niestety wysoka. Po przejściu choroby mogą pojawić się komplikacje zdrowotne, w tym problemy z pamięcią oraz napady padaczkowe.

