Wyborcy stawiają na Morawieckiego i Trzaskowskiego. Kaczyński i Tusk powinni odsunąć się w cień?

Szydło i Kaczyński w tyle za Morawieckim

Do jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu jest coraz mniej czasu, więc kampania wyborcza nabiera tempa. Kto powinien zostać twarzą kampanii PiS? Instytut Badań Pollster zapytała o to wyborców Zjednoczonej Prawicy. Okazuje się, że wskazali Mateusza Morawieckiego (54 proc.), zostawiając w tyle prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (74 l.) i byłą premier Beatę Szydło (60 l.). – Wybór pana premiera to pewnie kwestia młodego wieku. Jako premier Mateusz Morawiecki wykonuje tytaniczną pracę. Myślę, że on już jest twarzą kampanii i ma wsparcie zarówno pana prezesa Kaczyńskiego jak i premier Szydło – komentuje dla nas poseł PiS Bolesław Piecha (69 l.).

Instytut Badań Pollster zapytał także wyborców KO, kto powinien być twarzą kampanii ugrupowania: lider PO Donald Tusk (66 l.) czy prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Aż 64 proc. ankietowanych wybrało tego drugiego. – Rafał jest świeży i pomogła mu m.in. kampania w wyborach prezydenckich oraz Campus Polska. Natomiast Donald Tusk ma obciążenie w postaci premierostwa – nie każdemu podobały się jego decyzje – uważa poseł KO Jerzy Borowczak (66 l.).

Trzaskowski jest mniej kontrowersyjny

Podobnie wyniki obu badań ocenia prof. Rafał Chwedoruk. - Morawiecki jest wskazywany przez częste kontakty z mediami i długi okres pełnienia swojej funkcji – tłumaczy politolog z UW. – Trzaskowski wygrywa zaś z Tuskiem, bo jest od niego mniej kontrowersyjny i ma za sobą dwie kampanie wyborcze, co pomogło mu wejść do ogólnokrajowej świadomości. Nie bez znaczenia jest też czynnik pokoleniowy – kwituje Rafał Chwedoruk. Badanie wykonano w dniach 13-14 marca na próbie 1037 dorosłych Polaków.

Sondaż: Kto powinien być twarzą kampanii wyborczej PiS?

i Autor: Super Express Sondaż - kto powinien być twarzą kampanii PiS?

Sondaż: Kto powinien być twarzą kampanii KO?

i Autor: Super Express Sondaż - Kto powinien być twarzą kampanii KO?

