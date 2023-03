Nowy spot wyborczy PiS miażdży PO! Beata Szydło na pierwszym planie

PiS nie marnuje czasu przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Nie tylko zamierzają kontynuować objazd po Polsce, gdzie spotykają się z wyborcami, przemawiają i odpowiadają na pytania, ale też wypuścili nowy spot wyborczy. Zaczyna się od fragmentów nagrań ekspertów PO, w tym Bogusława grabowskiego i Andrzeja Rzońcy, którzy mówili między innymi o wycofaniu 13. I 14. emerytury, prywatyzacji stacji paliw czy lotnisk oraz o tym, ze są „za euro”. Następnie w klipie pojawiają się ujęcia premiera Mateusza Morawieckiego oraz europoslanki PiS Beaty Szydło, a na ekranie pojawia się napis „Ekspertami PiS są Polacy”. Widać salę pełną młodszych i starszych osób, a także dzieci, machających biało-czerwonymi flagami. Politycy PiS serdecznie z nimi rozmawiają i ściskają im dłonie. Widać także Marszałek Sejmu Elżbietę Witek w tłumie. W jednym z ujęć widać kobietę w stroju ludowym, trzymającą zdjęcie Jana Pawła II.

- Dla nich Polska to brzydka panna na wydaniu. Dla nas to piękna, mądra, dumna kobieta. Dla nich Polska to „ten kraj”. Dla nas nasz wspólny dom, ojczyzna. Dla nich polskość to ciągle nienormalność. Dla nas przyszłość to Polska! – słyszymy w tle głos Beaty Szydło, która zdecydowanie gra w spocie pierwsze skrzypce. Co ciekawe, zabrakło w nim prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Filmik kończy się zaś napisem „To z wami piszemy program dla Polski”, który ma podkreślić współpracę polityków i Polaków. W tle zaś słychać tłum skandujący „Zwyciężymy”. Trzeba przyznać, że PiS totalnie zmiażdżył PO w swoim spocie! Czy opozycja odpowie tym samym?

