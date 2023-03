Spis treści

Wybory 2023. Zaskakujący sondaż. Rośnie przewaga PiS

Zaskakujące wyniki sondażu zaprezentowała Wirtualna Polska. Badanie przeprowadziła pracownia United Surveys w miniony weekend. I nie chodzi o to, że gdyby wybory 2023 odbyły się w najbliższą niedzielę, to Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby je, pokonując Koalicję Obywatelską, ale o przewagę, jaką partia rządząca ma w nim nad największą partia opozycyjną. "33,8 proc. dla Prawa i Sprawiedliwości, ponad 25 proc. dla Koalicji Obywatelskiej (25,4 proc. - red.) i nieco ponad 9 proc. dla Konfederacji - tak wyglądałoby wyborcze podium, gdyby głosowanie w wyborach do Sejmu odbyło się teraz" - czytamy na WP.pl. To oznacza, że przewaga PiS nad KO wynosi aż 8,4 pproc. WP zauważa, że różnica między PiS a KO zwiększyła się od ostatniego badania na niekorzyść opozycji. "Strata KO do PiS wynosi aktualnie 8,4 pkt proc. W poprzednim badaniu wynosiła 6,8 pkt proc." - pisze WP.pl.

Nowy sondaż przed wyborami parlamentarnymi 2023

W swoim sondażu WP spytała Polaków, na kogo głosowaliby w wyborach 2023, gdyby lista komitetów wyglądała następująco:

Sondaż pewnie wygrało PiS, druga jest Koalicja Obywatelska.

Mocna pozycja Konfederacji w sondażu wyborczym

Trzecie miejsce należy do Konfederacji, co już nie jest zaskoczeniem, bo to kolejny sondaż, dający tej partii tak silną pozycję. Tutaj Konfederacja uzyskała 9,3 proc. Niemal identyczny wynik - 9,2 proc. uzyskała Lewica. Dalej znalazła się Polska 20250 (8,1 proc.) i PSL (6,4 proc.). Porozumienie z Agrounią byłyby poza Sejmem. Z kolei 7,6 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby głos w wyborach do Sejmu i Senatu.

Nowy sondaż partyjny. Podział mandatów nie daje PiS samodzielnych rządów

Jak poparcie wyrażone w badaniu przełożyłoby się na podział mandatów? Wygrywający sondaż PiS nie zyskałby ich na tyle dużo, aby rządzić samodzielnie po raz trzeci. Musiałby poszukać koalicjanta. Oto, jak wyglądałby podział mandatów w Sejmie:

Zjednoczona Prawica - 193,

KO - 140,

Konfederacja - 38,

Lewica - 37,

Polska 2050 - 31,

PSL - 20.

"W tym układzie, na co warto zwrócić uwagę, PiS z Konfederacja miałby aż 231 mandatów" - zaznacza WP.pl. Czyli koalicja PiS i Konfederacji miałaby większość.

Dodajmy, że badanie przeprowadzono w dniach 17-19.03.2023 metodą CATI&CAVI na próbie 1000 osób.