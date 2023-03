Emerytura Donalda Tuska? Ogromne świadczenie za przewodniczenie Radzie Europejskiej

Donald Tusk może liczyć nie tylko na emeryturę z ZUS-u, ale też na emeryturę europejską z racji swojej pracy jako szef Rady Europejskiej. W instytucjach unijnych wiek emerytalny to 66 lat, które lider PO skończy w kwietniu tego roku. Jak ustalił Fakt, skorzystał jednak z prawa do wcześniejszego pobierania świadczenia, o które można się ubiegać na sześć lat przed osiągnięciem wymaganego wieku. Jak ustalił dziennik u unijnych urzędników, Donald Tusk pobiera emeryturę od 23 kwietnia 2022 roku i wynosi ona ok. 21 tysięcy z brutto miesięcznie! To zawrotna kwota, o której wielu polskich seniorów może jedynie pomarzyć. Co więcej, byłemu premierowi przysługuje także polska emerytura z ZUS-u, jednak na tę chwilę nie wiadomo, czy już złożył odpowiedni wniosek.

Wcześniejsza emerytura Donalda Tuska może dziwić w świetle decyzji, jakie za czasów rządów PO podjął. W 2013 weszła w życie ustawa, która zakładała stopniowe podwyższanie i wyrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn – kolejna z 60 i 65 lat do 67. Choć wówczas przekonywano o korzyściach płynących z takiego rozwiązania, większość społeczeństwa była zdecydowanie niezadowolona z takiego rozwiązania. Jak widać, sam Donald Tusk także nie chciał czekać i postanowił zostać emerytem wcześniej, niż lata temu proponował Polakom.

