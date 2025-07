„Poranny Ring 7:50”: Według Anny Marii Żukowskiej rekonstrukcja rządu miała sens, ale tuż po wyborach prezydenckich

- No właśnie, więc to trochę niekonsekwentne, skoro urlop marszałka Sejmu miał to przedłużyć, a przecież w jego imieniu negocjuje pani Pałczyńska-Nałęcz, to właściwie czemu to się ma przedłużać? Nie wiem tego naprawdę, uważam, że rekonstrukcja miała sens tuż po wyborach, powinna zostać przeprowadzona jakoś w miarę sprawnie. Teraz to się wlecze i wszyscy mają wrażenie, że to taki trochę temat zastępczy, bo dla dziennikarzy sprawy personalne są zawsze najbardziej pasjonujące - mówi Anna Maria Żukowska.