Popłoch w PiS?! Roman Giertych wymienił pięć nazwisk. Lawina już ruszyła!

Rozliczenia PiS. Roman Giertych złoży zawiadomienie w sprawie pięciu osób

Rozliczenia PiS przez koalicję 15 października de facto się jeszcze nie zaczęły, a już zapadł wyrok sądu w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawa dotyczy czasów tzw. pierwszego PiS z lat 2005-2007. Obaj politycy zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności. Roman Giertych w czwartek, 22 grudnia, poinformował, że "Sąd Rejonowy został zobowiązany przez Sąd Okręgowy do wykonania wyroku (czyli zatrzymania skazanych Wąsika i Kamińskiego) w ciągu 3 dni". Wygląda na to, że to dopiero początek kolejnych kłopotów partii Jarosława Kaczyńskiego. Lawina już ruszyła. Zapytaliśmy Romana Giertycha, kto następny z PiS może zostać skazany. Polityk mówił o pięciu nazwiskach. - Niedługo składam zawiadomienie na osoby: Zbigniew Ziobro, Mariusz Kamiński jeszcze raz, Maciej Wąsik, Bogdan Święczkowski i Ernest Bejda. Także myślę, że następne będą w tym kręgu się obrysowały - zdradził nam mecenas i poseł Koalicji Obywatelskiej.

Roman Giertych o Zbigniewie Ziobrze. Czeka na opinię biegłych

Roman Giertych odniósł się także do ewentualnego uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i jego problemów zdrowotnych. - Życzę mu zdrowia, natomiast w postępowaniu karnym stan zdrowia uniemożliwiający udział w czynnościach analizuje się poprzez opinie biegłych. Jeżeli opinia biegłych stwierdzi, że rzeczywiście nie może brać udziału w czynnościach, to postępowanie będzie zawieszone. Ale dopóty, dopóki tego nie przeprowadzimy, nie dowiemy się z opinii niezależnych lekarzy, nie możemy być tego pewni, bo jak mamy pewność, że tak jest - wskazał mecenas. Zapytaliśmy go też o to, czy najważniejsi politycy PiS, tacy jak Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Beata Szydło, także mają się czego obawiać. - Tego nie wiem. To jest pytanie do prokuratury. Wydaje mi się, że ci wszyscy, którzy uczestniczyli w zamachu na państwo prawa, mają się czego obawiać i dobrze, żeby się obawiali, bo jak pokazał wyrok ws. Wąsika i Kamińskiego Rzeczpospolita nie jest bezbronna, demokracja nie jest bezbronna ,państwo prawa nie jest bezbronne. Ci, którzy łamią prawo, którzy łamią konstytucję, którzy naruszają przepisy ustaw, muszą się spodziewać, że prędzej czy później dopadnie ich ręka wymiaru sprawiedliwości, tak jak dopadła skazanych byłych posłów pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - stwierdził Roman Giertych.

