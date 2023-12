Pilne! Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią za kratki przed Bożym Narodzeniem?! Jest nakaz

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik już się chyba nie wywiną! Wyrok skazujący obu polityków trafił do sądu rejonowego, a akta zostały przesłane od razu w dniu, w którym zapadł wyrok. Teraz sąd wydał postanowienie o nakazie doprowadzenia do więzienia. Satysfakcji z takiego obrotu sprawy nie kryje Roman Giertych. - Sąd Rejonowy został zobowiązany przez Sąd Okręgowy do wykonania wyroku (czyli zatrzymania skazanych Wąsika i Kamińskiego) w ciągu 3 dni. - napisał na platformie X (dawniej Twitter) i dodał do postu wymowne ikonki prezentujące napięty biceps. Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik 20 grudnia zostali prawomocnie skazani na 2 lata pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał ich za winnych licznych przestępstw w tzw. aferze gruntowej. Później na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Mariusz Kamiński stwierdził, że wyroku nie przyjmuje do wiadomości. - Mamy do czynienia z kompletnym bezprawiem i kompromitacją wymiaru sprawiedliwości. Wyrok jest godny pogardy i wpisuje się w polityczne oczekiwania koalicji rządzącej - przekonywał. Z kolei prezydent Andrzej Duda - mimo wyroku Sądu Najwyższego - utrzymywał, że jego ułaskawienie obu polityków z 2015 roku ciągle obowiązuje.

