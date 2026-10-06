Polska chce mocniej wejść do Azji

Karol Nawrocki podczas spotkania z Ferdinandem Marcosem Jr. mówił o otwarciu nowego rozdziału w relacjach Polski i Filipin. Oba kraje utrzymują stosunki dyplomatyczne od 1973 roku. Polski prezydent zadeklarował, że Warszawa jest zainteresowana podniesieniem ich do poziomu partnerstwa strategicznego.

Polska chce też mocniej zaznaczyć swoją obecność w Azji Południowo-Wschodniej. Filipiny są w tym roku gospodarzem przewodnictwa w ASEAN, czyli Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej.

– Polska chce być aktywnym partnerem państw tego regionu: politycznym, gospodarczym, także w dziedzinie bezpieczeństwa – mówił Karol Nawrocki.

Ważna walka o stałe miejsce w G20

Jednym z najważniejszych tematów rozmów była polska kampania o stałą obecność w G20. To grupa skupiająca największe gospodarki świata.

Dla Polski szczególnie ważne jest stanowisko państw Azji Południowo-Wschodniej. Filipiny sprawują obecnie przewodnictwo w ASEAN, a w listopadzie w Manili odbędzie się szczyt organizacji. Nawrocki podkreślał, że Polska jest dziś dwudziestą gospodarką świata i chce, by jej pozycja w światowej gospodarce znalazła odpowiednie odzwierciedlenie.

Polski prezydent podziękował też Filipinom za przychylność wobec polskich aspiracji związanych z G20.

Black Hawki z Mielca robią robotę

Jednym z najbardziej konkretnych przykładów polsko-filipińskiej współpracy jest przemysł obronny. Chodzi o śmigłowce Black Hawk produkowane w PZL Mielec.

Filipińskie siły powietrzne wykorzystują maszyny wyprodukowane w Polsce. Łącznie Filipiny otrzymały już 48 Black Hawków w ramach dwóch kontraktów. W czwartek Nawrocki ma odwiedzić bazę lotniczą im. płk. J. Villamora, gdzie zobaczy śmigłowce z Mielca.

To właśnie takie konkretne projekty mają być przykładem tego, że współpraca Polski z krajami Azji może przynosić wymierne efekty.

Polskie firmy chcą wejść na filipiński rynek

Na tym jednak nie koniec. Podczas wizyty zaplanowano również V Polsko-Filipiński Szczyt Biznesowy IT. Tematem będą m.in. możliwości zwiększenia polskich inwestycji na Filipinach oraz filipińskich inwestycji w Polsce.

Do Manili razem z prezydentem przyjechali przedstawiciele polskiego biznesu. W planach jest także spotkanie z przedsiębiorcami oraz udział w polsko-filipińskim hackathonie. Branża IT ma być jednym z najważniejszych pól dalszej współpracy.

Polska mówi o rosyjskim zagrożeniu

Rozmowy prezydentów dotyczyły również bezpieczeństwa. Nawrocki mówił o sytuacji w Europie i Azji Południowo-Wschodniej, cyberbezpieczeństwie, bezpieczeństwie morskim oraz ochronie strategicznych łańcuchów dostaw.

Polski prezydent przedstawił również filipińskiemu przywódcy polską ocenę zagrożeń związanych z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie i działaniami hybrydowymi wymierzonymi w państwa europejskie.

Wskazywał przy tym, że bezpieczeństwo Europy i Indo-Pacyfiku coraz trudniej rozpatrywać oddzielnie. Polska i Filipiny mają też podobne interesy w zakresie bezpieczeństwa morskiego – Polska odpowiada za bezpieczeństwo Bałtyku, a Filipiny, jako państwo wyspiarskie, mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa na morzach Azji.

Będzie kolejna wizyta

Na zakończenie rozmów Karol Nawrocki zaprosił prezydenta Ferdinanda Marcosa Jr. do Warszawy.

Wizyta na Filipinach jest dla Polski czymś więcej niż kurtuazyjnym spotkaniem. Chodzi o pieniądze, nowe rynki, kontrakty dla polskich firm i poparcie w staraniach o miejsce przy stole G20. A przykład Black Hawków z Mielca pokazuje, że między Warszawą i Manilą już dziś istnieją konkretne gospodarcze i obronne interesy.

Polska wieś w czasach PRL. Ciężka praca, trudne życie i małe zmiany