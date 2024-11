Polska zapłaci imigrantom za wyjazd? Minister Siemoniak składa deklarację

Marta Kaczyńska we łzach. "Gdyby tylko moi rodzice"

Rząd zapłaci imigrantom za wyjazd z Polski?

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, którego założenia niedawno pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych rządu, przewiduje m.in. "wprowadzenie gotówkowej formy realizacji pomocy w reintegracji cudzoziemców po ich powrocie do państwa pochodzenia". Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2024 r.

W rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk wyjaśniał, że przepis "ułatwi skłanianie cudzoziemców do powrotu do państw ich pochodzenia". Dodał, że z takich zachęt do dobrowolnego powrotu korzystają również inne państwa i organizacje. Zapytany w piątek o ten pomysł szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaznaczył, że w resorcie trwają prace nad projektami ustaw, które mają wdrożyć strategię migracyjną przyjętą przez rząd.

"Pojawiają się różne pomysły, toczy się dyskusja. Mogę zapewnić opinię publiczną, że z MSWiA nie wyjdzie żadne rozwiązanie, które by zakładało, że z pieniędzy polskich podatników będziemy komukolwiek płacić, żeby wyjeżdżał z Polski" - powiedział Siemoniak.

Zezwolenia na pobyt i rezydenta. Zmiany w składaniu wniosków

Założenia projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw zakładają również zmianę sposobu składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - z formy papierowej na elektroniczną z wykorzystaniem usługi online za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw (MOS). Zmiana ma m.in. usprawnić procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i skrócić kolejki do urzędów, wynika również z konieczności obsłużenia wzrastającej liczby wniosków o legalizację pobytu w Polsce.

Projektowane przepisy wprowadzają także nowe rozwiązania m.in. w zakresie procedury udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, w sytuacji gdy cudzoziemiec, którego wniosek dotyczy, przebywa poza granicami Polski, a o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wnioskuje członek jego rodziny zamieszkujący już na terytorium naszego kraju.

