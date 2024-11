Nie ma czasu świętować?

Aleksander Kwaśniewski kończy 70 lat. Nie zwalnia tempa!

Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP, obchodzi dziś swoje 70. urodziny. Pomimo okrągłego jubileuszu, dzień spędza aktywnie – uczestnicząc w konferencji, co jest dowodem na to, że jego zaangażowanie publiczne wciąż jest wyjątkowe. Jak sam podkreślał w przeszłości, takie święta najchętniej spędza w gronie najbliższych. Czy znajdzie dziś na to czas?